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Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Galatasaray - Fenerbahçe kehaneti! 2 takım için olası puan kayıplarını açıkladı: O maçı işaret etti...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
19.01.2025 22:57
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. hafta maçında Adana Demirspor'a konuk oldu. Galatasaray'ın Hatay'da puan kaybettiği haftada hata yapmayan sarı - lacivertliler, rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Fenerbahçe maçına kadar 2 takım için olası puan kayıplarını açıkladı. İşte detaylar...

Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Galatasaray - Fenerbahçe kehaneti! 2 takım için olası puan kayıplarını açıkladı: O maçı işaret etti...

Süper Lig'in 20’nci haftasında Adana Demirspor, Yeni Adana Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi ağırladı. Sarı - lacivertliler, rakibi En-Nesyri (2) Edin Dzeko ve Cenk Tosun'un golleriyle 4-0 mağlup etti. Bu galibiyetle birlikte lider Galatasaray ile puan farkını 6'ya indiren Kanarya, zirve takibini sürdürdü.

"MOURINHO TAMAMEN SKORA GÖRE DEĞİŞİKLİK YAPIYOR"

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Karşılaşmaya üst üste attığı 2 golle damgasını vuran En-Nesyri hakkında Rıdvan Dilmen, "En-Nesyri her maç oynasın, Türkiye ve Avrupa dahil 30 gol atar. Çok istekli ve her zaman pozisyona giriyor. Jose Mourinho'nun tamamen skora göre değişiklik yaptığını görüyorum. Jose Mourinho'nun yüzde 90 oyunu iyi okuduğunu görüyorum. Oyuncu tercihlerine ayrı bakmak lazım." sözlerini sarf etti.

"EN-NESYRI NASIL YEDEK KALIYORUM DİYORDUR"

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Yorumlarına devam eden Dİlmen, "Puanlar kafa kafaya gitmiyor. Evet Fenerbahçe 6 puana düşürdü. 55 gole katkı sağlayan oyuncuları benim söylemem önemli değil, Jose Mourinho söyledi. Geç kaldı aslında. Onun da sebeplerini söyledim. Saint-Maximin vardı. En-Nesyri ben bu takımda nasıl yedek kalıyorum diyordur." şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE İÇİN FİNAL MAÇI OLUR"

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Fenerbahçe için final maçını açıklayan Dilmen, "Fenerbahçe, Galatasaray gibi takımlar oynayan takımlar. Kadıköy zemini güzel, Alanya, yağmur yağmazsa Rize zemini güzel. Göztepe maçı kağıt üzerinde zor. Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı final maçı olur. Fenerbahçe'nin RAMS Park'a 57 puanla gideceğini düşünüyorum." dedi.

"GALATASARAY MAKSİMUM BİR BERABERLİK ALIR"

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Rıdvan Dilmen, Galatasaray cephesi için ise "Kötü ihtimalle 55 puanla gideceğini düşünüyorum. Kötü ihtimal maçı bence Alanya maçıdır. Belki orada puan kaybı olabilir. Galatasaray da kalan maçlarda derbiye kadar maksimum bir beraberlik alır diye düşünüyorum. Kaybederse de Rize ya da Antep deplasmanında olur. O da düşük ihtimal." ifadelerini kullandı.

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Adana Demirspor Adana Demirspor
0 - 4
Fenerbahçe Fenerbahçe

Anahtar Kelimeler:
Rıdvan Dilmen fenerbahçe galatasaray
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