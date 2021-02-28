Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Alanyaspor, Çağdaş Atan'ın görevine son vermeyi düşünüyor

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan Yüzde Yüz Futbol programında açıklamalarda bulundu. Dilmen, Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

"UMARIM DOĞRU DEĞİLDİR, HEVESİ KAÇMASIN"

Alanyaspor'da Çağdaş Atan'ın görevine son verilmesinin konuşulduğunu söyleyen Dilmen, "Alanyaspor sabırlı pas yapan bir takım. Hocası da tartışılıyor şu anda. Tartışılmamalı. Duyduklarımız doğruysa, Çağdaş hoca için de değişiklik falan diyorlar. Umarım doğru değildir. Çocuğun da hevesi kaçmasın. İyi iz bırakmıştır" dedi.

ÇAĞDAŞ ATAN'IN KARNESİ

40 yaşındaki teknik adam Çağdaş Atan, bu sezon Alanyaspor'un başında 30 maça çıkarken 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı ve maç başı 1.70 puan ortalamasını yakaladı. Atan'ın ekibi Süper Lig'de 42 puanla 6. sırada yer alıyor.