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Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Okan Buruk eleştirisi! "Demek ki aklınızda yok!"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
02.12.2024 16:51
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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, sahasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un Abdülkerim Bardakçı'nın sakatlığının ardından yaptığı değişikliği ele aldı. Dilmen, "Demek ki aklınızda yoktu!" diyerek Buruk’un tercihine dikkat çekti.

Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Okan Buruk eleştirisi! "Demek ki aklınızda yok!"

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, 2-2 eşitlikle sona eren Galatasaray - Eyüpspor maçının ardından HT Spor'da yorumlarda bulundu. Dilmen, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yaptığı değişikliğe değindi.

Galatasaray'ın ocak ayında savunmaya mutlaka transfer yapması gerektiğini dile getiren Rıdvan Dilmen, Danimarkalı savunmacı Victor Nelsson için dikkat çeken yorumlarda bulundu.

"SIKINTI OLARAK GERİ DÖNEBİLİR"

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Galatasaray'ın Victor Nelsson'u gözden çıkardığını aktaran Dilmen, "Bazen bunlar bu tür maçlarda size sıkıntı olarak geri dönebilir." dedi.

"DEMEK Kİ AKLINIZDA YOK"

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Rıdvan Dilmen, Okan Buruk'un 39. dakikada sakatlanan Abdülkerim Bardakçı'nın yerine Berkan Kutlu'yu oyuna dahil etmesine dikkat çekerek, "Demek ki aklınızda Nelsson yok!" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Rıdvan Dilmen Victor Nelsson galatasaray
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