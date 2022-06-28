Rıdvan Dilmen'den Cüneyt Arkın'ın vefatı sonrası duygusal paylaşım! İzleyenler ilk kez gördü...

Dün gece kalbinin durması sebebiyle İstanbul Beşiktaş’ta özel bir hastaneye ambulansla kaldırılan Cüneyt Arkın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hastaneden yapılan açıklamada, “Türk sinemasının değerli oyuncusu Sayın Cüneyt Arkın kalbinin durması sebebiyle ambulansla getirildiği Liv Hospital’da bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Liv Hospital Ailesi olarak Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Cüneyt Arkın’ın ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz” denildi.

RIDVAN DİLMEN'DEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Cüneyt Arkın'ın vefatı sonrası Rıdvan Dilmen, "Türk sinemasının değerli ve unutulmaz ismi Cüneyt Arkın'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve sanat dünyasına başsağlığı dilerim. Cüneyt Arkın ile tanışmak benim için büyük bir gurur kaynağıdır." ifadelerini kullandı ve bu videoyu paylaştı.

