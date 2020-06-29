Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim'le ilgili flaş Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiası

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Medipol Başakşehir'in Galatasaray ile 1-1 berabere kaldığı maçı ve Türk futbolunda yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.
Rıdvan Dilmen'in yaptığı açıklamalar şöyle:
Haftanın en karlı takımı Beşiktaş. Her ne kadar matematiksel olarak devam etse de, ben Galatasaray'ın şampiyonluk şansı olmadığını düşünüyorum.
Başakşehir aslında çift forvete dönmek yerine orta sahayı kalabalık tutsaydı ki golü de yedi. Başakşehir 1-0'ken golü atamadığı için 1 puan çok kötü değil. Galatasaray'ın iddiası çok azalmış oldu. Okan hoca'nın 2-0'ı kaçırdıktan sonra bir hamle yapması lazımdı yapmadı. Türk Telekom'da Okan hoca yapmıştı, bu kez yapmadı.
Başakşehir kazanmış olsaydı ve haftaya Antalya'dan galibiyetle dönseydi Şampi.. diyebilirdik. Benca Trabzonspor ile Başakşehir'in şampiyonluk şartları eşit. Robinho ilk yarıda oynadı, yerine Demba Ba girdi, ikisinin yaş toplamı 71. Robinho ikinci yarıda daha iyi oynayacak bir futbolcu. Geçen haftaki gibi. İkinci yarıda Robinho girseydi daha iyi olabilirdi çünkü Demba Ba ve Robinho 45'ten fazla oynayamayacak oyuncular. Bunları da ekonomik kullanmak çok önemli.
Geçen sene Cumhurbaşkanı'nın takımını şampiyon yapacaklar dediler, ne oldu. Sırf Belediye başkanlığı döneminde kurduğu için. Bu söylendi diye bakış açısı değişti.
TFF kurullarına her türlü şeyi dediler. Siz federasyon olarak Ahmet bey ceza alır almaz bilemem ama karar neyse alın artık. Fatih Terim şu anda Cumhurbaşkanı tarafından Milli Takım görevinden ayrıldığını sanıyordur. İsterse arasın görüşelim veya ben de giderim yanına.
Cumhurbaşkanı ne yapmış stat yapmış, Fenerbahçeli herkes biliyor kıyak yapmış dediler 6 senedir şampiyon olamıyor Fenerbahçe. Çok tehlikeli bir kutuplaşma yapmaya çalışıyorlar. Cumhurbaşkanımız ne yaparsanız yapın karışmıyoruz dedi. Cumhurbaşkanımız bu kadar sorun varken, ona şu ceza verilsin buna bu ceza verilsin mi diyecek Allah aşkına. Çok tehlikeli oyun oynanıyor. Ben boşuna konuşmuyorum.
TFF'nin kurulları bir berbat. Birbirlerinin akrabaları herkes bu olmaz. Dönemine göre verilen cezalar değişiyor, bunlar çok yanlış.
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