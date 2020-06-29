Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim'le ilgili flaş Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiası

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Medipol Başakşehir'in Galatasaray ile 1-1 berabere kaldığı maçı ve Türk futbolunda yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'in yaptığı açıklamalar şöyle:

Haftanın en karlı takımı Beşiktaş. Her ne kadar matematiksel olarak devam etse de, ben Galatasaray'ın şampiyonluk şansı olmadığını düşünüyorum.

"GALATASARAY'IN İDDİASI AZALDI"

Başakşehir aslında çift forvete dönmek yerine orta sahayı kalabalık tutsaydı ki golü de yedi. Başakşehir 1-0'ken golü atamadığı için 1 puan çok kötü değil. Galatasaray'ın iddiası çok azalmış oldu. Okan hoca'nın 2-0'ı kaçırdıktan sonra bir hamle yapması lazımdı yapmadı. Türk Telekom'da Okan hoca yapmıştı, bu kez yapmadı.

"BAŞAKŞEHİR VE TRABZON'UN ŞANSLARI EŞİT"

Başakşehir kazanmış olsaydı ve haftaya Antalya'dan galibiyetle dönseydi Şampi.. diyebilirdik. Benca Trabzonspor ile Başakşehir'in şampiyonluk şartları eşit. Robinho ilk yarıda oynadı, yerine Demba Ba girdi, ikisinin yaş toplamı 71. Robinho ikinci yarıda daha iyi oynayacak bir futbolcu. Geçen haftaki gibi. İkinci yarıda Robinho girseydi daha iyi olabilirdi çünkü Demba Ba ve Robinho 45'ten fazla oynayamayacak oyuncular. Bunları da ekonomik kullanmak çok önemli.