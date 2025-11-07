SPOR

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba transfer iddiası! "100 milyon Euro harcayacaklar"

Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen maçı sonrası açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertli kulübün başkanı Sadettin Saran'a seslenip çağrıda bulundu.

Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen beraberliğinin ardından konuşan Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerin bu sezon ve önümüzdeki sezon yapması gereken planlamaları anlattı.

"100 KAĞIT HAZIRLAYACAKLAR"

Fenerbahçe'nin devre arasında 100 milyon Euro'ya yakın para harcayacağını söyleyen Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe devre arasında hiç kusura bakmasın başkan, yüzde 1 milyon 100 kağıt hazırlayacaklar. Gelecek senenin de transferini yapacaklar şimdiden. Bu hoca başarılı, adam işini yapıyor. Belli bir sistemi var, oyuncuları tanımaya başladı..." dedi.

TRANSFER MEVKİLERİNİ AÇIKLADI

Yapılması gereken transferleri de söyleyen Dilmen, "Sol bek, bir orta saha, bir sağ kanat -Nene iyi bir yedek olur, geleceğini bilmiyorum.- İyi bir santrfor, ona da Duran karar verecek." ifadelerini kullandı.

