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Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe ile ilgili yeni iddia!

06.10.2023 15:01 | Son Güncelleme:
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Rıdvan Dilmen şampiyonluk puanını belirledi ve Fenerbahçe iddiası ortaya attı. Geçtiğimiz günlerde lig sıralaması açıklayan Rıdvan Dilmen, şimdi de Fenerbahçe'nin toplayabileceği puanı söyledi.

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Konyaspor'u deplasmanda 2-0 yendiği maçın ardından lig sıralaması hakkında açıklamalarda bulunmuş ve sosyal medyada gündem olmuştu. Tecrübeli yorumcu şimdi de Fenerbahçe'nin lig sonunda kaç puan toplayacağını söyledi.

"İLK 3 SIRADA ÜÇ BÜYÜKLER OLUR"

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Dilmen, "İlk 3 sırada üç büyükler olur. Dördüncü ve beşinci sırada da Adana Demirspor ve Trabzonspor bitirir. Beşiktaş’ın iki tane sezon maçı vardı ve biri buydu. Diğer maçın önemli olması için Beşiktaş’ın bu maçı kazanması gerekiyordu. Bunu yendiler ve önlerinde önemli bir maç daha var. O da Galatasaray maçı" açıklamasını yapmıştı.

RIDVAN DİLMEN'DEN ŞAMPİYONLUK İDDİASI

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Rıdvan Dilmen, lig sıralaması iddiasının ardından Fenerbahçe ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Dilmen, Süper Lig'de 90 puanı göremeyenin şampiyon olamayacağını söyledi ve Fenerbahçe'nin 90 puanı göreceğini ifade etti.

Fenerbahçe, Süper Lig'de 7 hafta sonunda 21 puanla lider durumda bulunuyor.

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