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Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe kehaneti! 'Bu sezon yiyeceği gol sayısı...', 'Dünya Kupası öncesi gibi başladı!'

14.08.2023 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Kadıköy'de oynanan müsabakadan yeni transferi ve kaptanı Edin Dzeko'nun golleriyle 2-1 üstün ayrılan sarı - lacivertliler, 3 puanlı bir başlangıç yapmıştı. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin yeni sezonu için bir kehanette bulundu ve İsmail Kartal değerlendirmesi yaptı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu skorla birlikte sezona 3 puanla başlayan Kanarya'da ilk yarı ve ikinci devrede oynanan futbol ise değerlendirme altına alındı.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen; Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçındaki oyununa dair konuşurken, yeni sezonla ilgili de kehanette bulundu.

İşte Dilmen'in TV 8,5'taki sözleri;

"DÜNYA KUPASI ÖNCESİ GİBİ BAŞLADI, SONRASI GİBİ BİTİRDİ"

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"Fenerbahçe; Jesuslu Fenerbahçe'nin Dünya Kupası öncesi oyunu gibi başladı, Dünya Kupası sonrası gibi bitirdi. Fenerbahçe'nin top rakipteyken baskısı taraftara işte takım bu dedirtti. Oyunun son bölümlerinde ise tribünler de takımı eleştirmeye başladı. O dakikalarda psikolojik etkenler başladı."

"GEÇEN SEZONDAN 10 GOL DAHA AZ YER"

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"Fenerbahçe orta sahasına 3 yeni oyuncu aldı. Çok güçlü kadro var doğru. 87 golü bulamaz diye düşünüyorum Fenerbahçe'nin bu sezon ama bu sezon geçen sene yediği 42 golden daha az gol yer. En az 10 gol daha az yer."

"İSMAİL KARTAL DOĞRULARI OYNATIYOR"

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"Bu arzunun sezon sonuna kadar yüksek gideceğini düşünüyorum. Cengiz Ünder çok iyi futbolcu, İrfan Can çok iyi ama diyoruz ama iyi oyuncu. Oyun formatıyla ilgili İsmail hocanın sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Futbolun doğrularını oynatmaya çalışan bir teknik direktördür. İsmail Kartal'ı neden tartışmak istemiyorum, çünkü doğruları oynatıyor"

"TARİHİN EN GÜÇLÜ KADROLARINDAN"

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"Fenerbahçe'de futbol oynadım, kısa dönem teknik direktörlük de yaptım, şimdi yorumculuk yapıyorum. Fenerbahçe kadrosu tarihinin en güçlü kadrolarından diyebilirim. Doğru yönetilirse İsmail Kartal'a burada çok iş düşüyor, yönetime de aynı şekilde."

"BENCE 4-1-4-1 OYNAMALI"

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"4-2-3-1'i seviyor İsmail Hoca. Ben Fenerbahçe'nin 4-1-4-1 oynaması gerektiğini düşünüyorum. Böyle oynayacaksanız Arao ve İsmail orta sahanın ortası için en uygun oyuncular olduğunu düşünüyorum."

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