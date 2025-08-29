SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'nin gündemine dair çarpıcı açıklamalar geldi! "Galatasaray'a transferi iptal olmuş! Acaba Fenerbahçe mi devreye girdi?"

Fenerbahçe’de yeni teknik direktör konusunda hareketli saatler devam ederken, bir yandan da transfer gündeminde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yorumcu Rıdvan Dilmen hem Fenerbahçe'nin yeni teknik adamı hakkında hem de transfer süreci hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'nin gündemine dair çarpıcı açıklamalar geldi! "Galatasaray'a transferi iptal olmuş! Acaba Fenerbahçe mi devreye girdi?"
Burak Kavuncu
Yves Bissouma

Yves Bissouma

MLİ Mali
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Tottenham Hotspur
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe’de sabah saatlerinde gönderilen Jose Mourinho’nun yerine yeni bir teknik adam bakılırken, bir yandan da transfer çalışmalarıyla ilgileniliyor. Sarı lacivertlilerin eski futbolcusu ve yorumcu Rıdvan Dilmen’den hem Fenerbahçe'nin teknik adamlık süreci ile alakalı hem de Bissouma ile Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı bir yorum geldi. Dilmen’in sözleri kısa sürede büyük yankı uyandırdı. İşte Dilmen’in sözleri…

MOURINHO'NUN SÖZLEŞMESİ...

Rıdvan Dilmen den Fenerbahçe nin gündemine dair çarpıcı açıklamalar geldi! "Galatasaray a transferi iptal olmuş! Acaba Fenerbahçe mi devreye girdi?" 1

Rıdvan Dilmen, "Jose Mourinho, bu sezon başka bir takıma imza atsa bile tazminatını almaya devam edecek. Sözleşmeyi böyle yapmışlar." dedi.

ADAYLARI SÖYLEDİ!

Rıdvan Dilmen den Fenerbahçe nin gündemine dair çarpıcı açıklamalar geldi! "Galatasaray a transferi iptal olmuş! Acaba Fenerbahçe mi devreye girdi?" 2

Rıdvan Dilmen den Fenerbahçe nin gündemine dair çarpıcı açıklamalar geldi! "Galatasaray a transferi iptal olmuş! Acaba Fenerbahçe mi devreye girdi?" 3

Rıdvan Dilmen, "Ben olsam Mourinho'yu Lizbon'daki açıklamadan sonra yollardım. Fenerbahçe'yi düşünecek kişiler gerekiyor. İsimler belli zaten, İsmail Kartal veya Aykut Kocaman!" ifadelerini kullandı.

‘‘%90 OLARAK GÖRÜYORUM!’’

Rıdvan Dilmen den Fenerbahçe nin gündemine dair çarpıcı açıklamalar geldi! "Galatasaray a transferi iptal olmuş! Acaba Fenerbahçe mi devreye girdi?" 4

Rıdvan Dilmen den Fenerbahçe nin gündemine dair çarpıcı açıklamalar geldi! "Galatasaray a transferi iptal olmuş! Acaba Fenerbahçe mi devreye girdi?" 5

Rıdvan Dilmen, Show TV'de konuk olduğu bir yayında Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Dilmen, transferlere alakalı şu ifadeleri kullandı: ‘‘Bissouma transferinde bazı sıkıntılar olduğu için Galatasaray’ın oyuncuyu almadığı yazılıyor. Ben dedim ki ‘Acaba Fenerbahçe mi devreye girdi?’ Çünkü Fenerbahçe’nin daha çok ihtiyacı olduğu bir oyuncu. Bissouma ile Kerem’in Fenerbahçe’ye gelme ihtimalini yüzde 90 olarak görüyorum.’’

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kerem Aktürkoğlu'ndan büyük rest! İpler koptu...Kerem Aktürkoğlu'ndan büyük rest! İpler koptu...
Fenerbahçe'de Mourinho dönemi sona erdi! İşte iplerin koptuğu o sözler...Fenerbahçe'de Mourinho dönemi sona erdi! İşte iplerin koptuğu o sözler...
Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal Rıdvan Dilmen José Mourinho Aykut Kocaman Kerem Aktürkoğlu fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'de Mourinho dönemi sona erdi! İşte iplerin koptuğu o sözler...

Fenerbahçe'de Mourinho dönemi sona erdi! İşte iplerin koptuğu o sözler...

Jandarma aracına çarpan tırdan uyuşturucu madde çıktı

Jandarma aracına çarpan tırdan uyuşturucu madde çıktı

Jose Mourinho'ya verilecek tazminat belli oldu! Dudak uçuklatan rakam...

Jose Mourinho'ya verilecek tazminat belli oldu! Dudak uçuklatan rakam...

Mourinho gitti! Bir başka dünyaca ünlü teknik adam ile görüşülüyor...

Mourinho gitti! Bir başka dünyaca ünlü teknik adam ile görüşülüyor...

Feci kazada şoför rahatsızlandı, ikinci kaptan yetişemedi

Feci kazada şoför rahatsızlandı, ikinci kaptan yetişemedi

İrfan Can Kahveci'nin eşi Mourinho'nun ardından paylaştı!

İrfan Can Kahveci'nin eşi Mourinho'nun ardından paylaştı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.