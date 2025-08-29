Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'nin gündemine dair çarpıcı açıklamalar geldi! "Galatasaray'a transferi iptal olmuş! Acaba Fenerbahçe mi devreye girdi?"

Fenerbahçe’de sabah saatlerinde gönderilen Jose Mourinho’nun yerine yeni bir teknik adam bakılırken, bir yandan da transfer çalışmalarıyla ilgileniliyor. Sarı lacivertlilerin eski futbolcusu ve yorumcu Rıdvan Dilmen’den hem Fenerbahçe'nin teknik adamlık süreci ile alakalı hem de Bissouma ile Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı bir yorum geldi. Dilmen’in sözleri kısa sürede büyük yankı uyandırdı. İşte Dilmen’in sözleri…

MOURINHO'NUN SÖZLEŞMESİ...

Rıdvan Dilmen, "Jose Mourinho, bu sezon başka bir takıma imza atsa bile tazminatını almaya devam edecek. Sözleşmeyi böyle yapmışlar." dedi.

ADAYLARI SÖYLEDİ!

Rıdvan Dilmen, "Ben olsam Mourinho'yu Lizbon'daki açıklamadan sonra yollardım. Fenerbahçe'yi düşünecek kişiler gerekiyor. İsimler belli zaten, İsmail Kartal veya Aykut Kocaman!" ifadelerini kullandı.

‘‘%90 OLARAK GÖRÜYORUM!’’

Rıdvan Dilmen, Show TV'de konuk olduğu bir yayında Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Dilmen, transferlere alakalı şu ifadeleri kullandı: ‘‘Bissouma transferinde bazı sıkıntılar olduğu için Galatasaray’ın oyuncuyu almadığı yazılıyor. Ben dedim ki ‘Acaba Fenerbahçe mi devreye girdi?’ Çünkü Fenerbahçe’nin daha çok ihtiyacı olduğu bir oyuncu. Bissouma ile Kerem’in Fenerbahçe’ye gelme ihtimalini yüzde 90 olarak görüyorum.’’