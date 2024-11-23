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Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'nin penaltı pozisyonuyla ilgili çarpıcı açıklama! "Bakın, buradan söylüyorum..."

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
23.11.2024 17:11
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Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Kayserispor, sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısında sarı-lacivertlilerin kazandığı penaltı sosyal medyada tartışma konusu olmuştu. Fenerbahçe'nin efsane ismi Rıdvan Dilmen, verilen penaltının yanlış karar olduğunu söyledi.

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'nin penaltı pozisyonuyla ilgili çarpıcı açıklama! "Bakın, buradan söylüyorum..."

Kayserispor-Fenerbahçe maçının henüz başında sarı-lacivertlilere verilen penaltı sosyal medyada çok konuşulmuştu. Pozisyonu değerlendiren Rıdvan Dilmen'den flaş açıklama geldi.

"PENALTI FALAN DEĞİL"

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Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı hakkında konuşan Rıdvan Dilmen, "Kostic o penaltıyı almak istedi ve aldı. Bakın buradan söylüyorum, pozisyon penaltı falan değil. Hakem hatalı karar verdi." ifadelerini kullandı.

"KAYSERİSPOR'UN POZİSYONU DA PENALTI DEĞİL"

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Sözlerine devam eden Rıdvan Dilmen, ilk yarıda Kayserispor'un penaltı beklediği pozisyonu da değerlendirdi. Dilmen, "Tıpkı Fenerbahçe'nin penaltı pozisyonu gibi, bu pozisyon da penaltı değil." dedi.

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16:00 90+2'
Bellona Kayserispor Bellona Kayserispor
2 - 6
Fenerbahçe Fenerbahçe

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Anahtar Kelimeler:
Rıdvan Dilmen penaltı fenerbahçe
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