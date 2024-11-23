Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'nin penaltı pozisyonuyla ilgili çarpıcı açıklama! "Bakın, buradan söylüyorum..."

Kayserispor-Fenerbahçe maçının henüz başında sarı-lacivertlilere verilen penaltı sosyal medyada çok konuşulmuştu. Pozisyonu değerlendiren Rıdvan Dilmen'den flaş açıklama geldi.

"PENALTI FALAN DEĞİL"

Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı hakkında konuşan Rıdvan Dilmen, "Kostic o penaltıyı almak istedi ve aldı. Bakın buradan söylüyorum, pozisyon penaltı falan değil. Hakem hatalı karar verdi." ifadelerini kullandı.

"KAYSERİSPOR'UN POZİSYONU DA PENALTI DEĞİL"

Sözlerine devam eden Rıdvan Dilmen, ilk yarıda Kayserispor'un penaltı beklediği pozisyonu da değerlendirdi. Dilmen, "Tıpkı Fenerbahçe'nin penaltı pozisyonu gibi, bu pozisyon da penaltı değil." dedi.