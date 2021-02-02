Rıdvan Dilmen'den flaş Fenerbahçe yorumu: Şampiyon olamazsın!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Hafta sonu Galatasaray ile oynanacak derbi mücadelesi öncesi moral bulmak isteyen Sarı-lacivertliler rakibini 2-1 mağlup etti.

NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında konuşan yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'yi yorumladı.

"ŞAMPİYON OLAMAZSIN"

Fenerbahçe'nin çok sert maçlar dışında 4-3-1-2 oynaması gerektiğini düşündüğünü ifade eden Rıdvan Dilmen, "Burada antrenörün görevi şu; Fenerbahçe'nin sağ beki dirençli bir sağ bek. Sol bekte Novak ve Caner'in savunması zayıf ama artıları var. Mutlak suretle alanı daraltması lazım. Dost acı söyler; aynı anda Valencia, Samatta, Thiam Osayi-Samuel'i oynatırsan şampiyon olamazsın" dedi.