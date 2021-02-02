SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Rıdvan Dilmen'den flaş Fenerbahçe yorumu: Şampiyon olamazsın!

Rıdvan Dilmen'den flaş Fenerbahçe yorumu: Şampiyon olamazsın!

02.02.2021 23:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Rıdvan Dilmen'den flaş Fenerbahçe yorumu: Şampiyon olamazsın!

Fenerbahçe haberi... Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Hafta sonu Galatasaray ile oynanacak derbi mücadelesi öncesi moral bulmak isteyen Sarı-lacivertliler rakibini 2-1 mağlup etti. NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında konuşan yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'yi yorumladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Hafta sonu Galatasaray ile oynanacak derbi mücadelesi öncesi moral bulmak isteyen Sarı-lacivertliler rakibini 2-1 mağlup etti.

NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında konuşan yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'yi yorumladı.

Fatih Altaylı, "sahtekar" diyerek İrfan Can transferi üzerinden Mesut'a gönderme yaptıFatih Altaylı, "sahtekar" diyerek İrfan Can transferi üzerinden Mesut'a gönderme yaptı

"ŞAMPİYON OLAMAZSIN"

Fenerbahçe'nin çok sert maçlar dışında 4-3-1-2 oynaması gerektiğini düşündüğünü ifade eden Rıdvan Dilmen, "Burada antrenörün görevi şu; Fenerbahçe'nin sağ beki dirençli bir sağ bek. Sol bekte Novak ve Caner'in savunması zayıf ama artıları var. Mutlak suretle alanı daraltması lazım. Dost acı söyler; aynı anda Valencia, Samatta, Thiam Osayi-Samuel'i oynatırsan şampiyon olamazsın" dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGüneşle bağı olanlar el kaldırsınGüneşle bağı olanlar el kaldırsın
Fenerbahçe'de maçın adamı Altay Bayındır konuştu!Fenerbahçe'de maçın adamı Altay Bayındır konuştu!
Efsane ismin hayatına dair tüm merak edilenlerEfsane ismin hayatına dair tüm merak edilenler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 2 Şubat koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 2 Şubat koronavirüs tablosu

Mesut Özil'e olay sözler! ''Sahtekar''

Mesut Özil'e olay sözler! ''Sahtekar''

Fatih Terim, Fenerbahçe'ye mesaj verdi!

Fatih Terim, Fenerbahçe'ye mesaj verdi!

Bu transfere tepki yağıyor!

Bu transfere tepki yağıyor!

Fenerbahçe ''lider benim'' dedi!

Fenerbahçe ''lider benim'' dedi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Babası gibi çırılçıplak poz verdi

Babası gibi çırılçıplak poz verdi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Dev kulübe büyük şok! Tesisleri ateşe verdiler

Dev kulübe büyük şok! Tesisleri ateşe verdiler

Beşiktaş'tan Cenk Tosun bombası!

Beşiktaş'tan Cenk Tosun bombası!

Rıdvan Dilmen: Onyekuru işini anlamadım

Rıdvan Dilmen: Onyekuru işini anlamadım

Diğer Haberler

Rıdvan Dilmen'den flaş Fenerbahçe yorumu: Şampiyon olamazsın!

Rıdvan Dilmen'den flaş yorum: Şampiyon olamazsın!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Ne gaza geldik, ne gaza getirdik

Ali Koç: Ne gaza geldik, ne gaza getirdik

Fenerbahçe'de maçın adamı Altay Bayındır konuştu!

Fenerbahçe'de maçın adamı Altay Bayındır konuştu!

Luiz Gustavo, Galatasaray derbisinde oynayabilecek mi?

Luiz Gustavo, Galatasaray derbisinde oynayabilecek mi?

Ve Mesut Özil sahada!

Ve Mesut Özil sahada!

ÖZET | Hatayspor-Fenerbahçe: 1-2

Fenerbahçe ''lider benim'' dedi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.