Rıdvan Dilmen'den flaş yorum: Fenerbahçe'yi bu sezon taraftar kümede tuttu

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertlilerin golü Valbuena'dan gelirken, bordo mavili ekibin golünü Yusuf Yazıcı kaydetti. Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, 90 dakikayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi. DİLMEN'İN İLK YARI AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE: "Trabzonspor attığı gole kadar puan durumunu inkar etmeyen iki takım vardı. Son 7 maçın 6'sını kazanan Trabzonspor ile son haftalarda kazanamayan Fenerbahçe. Abdülkadir Ömür yılın asistini yaptı, Yusuf ayak içi temiz vurdu. Sonra maç Fenerbahçe üstünlüğü ile oynandı. Bir tane Soldado şut attı, kaleci müthiş çıkardı. Baskı var ama bitirici pozisyonlar yok. Hakemlik de sıkıntı yok. VAR da 3 kritik doğru karar verdi.'' 'TRABZONSPOR HER YERE KAZANMAYA GİDER' "Trabzonspor için deplasman diye bir şey yok. her yere kazanmaya giderler. 5-0'lık Yeni Malatyaspor maçından sonra Ahmet Ağaoğlu, Ünal Karaman ile devam etti ve sonucunu aldı.''

'SANKİ DİĞER 10 OYUNCU UÇUYOR' "Fenerbahçe yine baskılı başlayacaktır ama dakika 5, Ayew'e ıslık var. Sanki diğer 10 oyuncu uçuyor. Geçen hafta Ayew'i eleştirmiştim ama benden kaynaklanmıyor. Ayew'i değiştirecektir. Artık Ersun Yanal'ın hamle yapma durumu geldi." 'ŞİMDİ ŞAMPİYONU KONUŞAMAYACAK HALE GELDİK' "Göztepe kazandı, Erzurum puan aldı, iş kritik bir duruma geldi. Mayıs ayında şampiyonu ve ligden düşecekleri konuşurken, şimdi şampiyonu konuşamayacak hale gedik. Başakşehir, herkesi yarışa ortak etti. Galatasaray ısrar etti, 'Takip edeceğim' dedi. Fenerbahçe 38 puanı bulması için bu maçtan puan ya da puanlar alması lazım." DİLMEN'İN MAÇ SONU AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE: "Fenerbahçe bir daha bu kadar seyirci bulamaz. 40 bin seyirci oyunun sonuna kadar rakibe, hakemlere baskı kurdu. Trabzonspor da 24 yıl sonra buradan 3 puan almayayım diye her şeyi yaptı. Fenerbahçe 34 puan yaptı, 4 maçtır kazanamıyor. Bu 1 puan çok önemli, yıllardır olan gelenekten dolayı önemli. Fenerbahçe'yi bu sezon taraftar kümede tuttu''