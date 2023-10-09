Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Beşiktaş derbisine dair dikkat çeken kehanet! "Beşiktaş yenemezse..."

Süper Lig'in 8. haftasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup ederek nefes alan Beşiktaş, milli araya 3 puanla girerek moral depoladı.

Milli aranın ardından 9. hafta maçında ezeli rakiplerinden Galatasaray'a konuk olacak Siyah-Beyazlılar mutlak galibiyet isterken, ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın milli ara sonrası oynayacağı Galatasaray derbisine de değindi.

"GALATASARAY DERBİSİNİ BEKLİYOR"

Burak Yılmaz'ın akıbetiyle ilgili konuşan Dilmen, "Burak Yılmaz'ın Allah yardımcısı olsun. Ben hep söylüyorum; bu jenerasyonu çok seviyorum. İşin kolayına kaçmadılar, taşın altına elini koydular. Burak hoca ile devam edilir mi? Kolay kararlar değil. Şahsi fikrim Ahmet Nur Çebi Galatasaray maçını bekliyor. Kazanırsam yoluma devam ederim, aday olurum diye düşünüyordur." ifadelerini kullandı.

"ŞENOL GÜNEŞ GİDİNCE RAHATLADI"

Bazı futbolcuların Şenol Güneş sonrası rahatladığını bildiren ünlü yorumcu, bu isimlerden birinin de Valentin Rosier olduğunu söyledi. Dilmen, "Rosier de -yanlış anlaşılmasın- Şenol hocadan sonra bir rahatlama hissettim." dedi.

"BEŞİKTAŞ GALATASARAY'I YENEMEZSE..."

Öte yandan Dilmen, ligin 9. haftasında oynanacak olan Galatasaray derbisine dair de konuşurken, "Beşiktaş derbide Galatasaray'ı yenemezse lig yarışından kopar diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

