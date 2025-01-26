Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için transfer iddiası! Ezeli rakibin sol bekinin ismini verdi...

Galatasaray'ın Konyaspor'u 1-0 mağlup etmesinin ardından Rıdvan Dilmen'den transfer iddiası ortaya atıldı.

"TAKIMIN FORMSUZ OLDUĞUNU GÖRÜYOR"

"Okan Buruk artık finallerin yaklaştığını, takımın formsuz olduğunu görüyor. Öncelikle rakibi geçiş oyunlarında problem yaşamayalım diye analiz ediyor ve bunu Kaan'la halledeceğim diyor Torreira'nın yanında. Sağa Sallai'yi koyup dörtlü gözüksem de üçlüye dönebilirim diyor. İki ayrı yarı gördüm. Fark vardı. 17 galibiyetin yüzde 80'i bir farkla kazanarak geçti. Artıları vardır, eksileri vardır. Bunu korumak istiyor bazen haklı olarak."

"PAZARLIĞIN TEKRAR BAŞLAMA İHTİMALİNİ GÖRÜYORUM"

"Galatasaray bugün 3'lü savunmalardan vazgeçtiğini, koruma içgüdüsüyle son dakikalarda kullandığını görüyoruz. Artık Galatasaray'ın 4'lü oynadığını ve buna sadık kaldığını görüyoruz. Bunun sebeplerini Okan Buruk biliyordur, paylaşamaz. Bugün bence yörüngeyi sağ bekten sola doğru çevirmiş gibi geliyor bana. Eren pazarlığının tekrar başlama ihtimalini görüyorum."