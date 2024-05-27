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Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası dikkat çeken sözler! "Icardi en nefret ettiğim şeyi yaptı"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.05.2024 08:07
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Galatasaray'ın Konyaspor galibiyetiyle şampiyonuluğunu ilan etmesinde attığı 2 golle büyük pay sahibi olan Mauro Icardi Süper Lig'i gol kralı olarak tamamlarken Rıdvan Dilmen Arjantinli golcü için canlı yayında dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. İşte detaylar...

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası dikkat çeken sözler! "Icardi en nefret ettiğim şeyi yaptı"

Süper Lig'in son haftasında mücadelesinde deplasmanda Konyaspor'u Mauro Icardi'nin (2) ve Berkan Kutlu'nun golleriyle 3-1 mağlup etmeyi başaran Galatasaray 24. şampiyonluğunu ilan ederken, karşılaşmanın ardından ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen açıklamalarda bulundu.

"NEFRET ETTİĞİM ŞEY..."

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TV 8.5 ekranlarında konuşan Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi için "Nefret ettiğim şey. 'İsterse yener' derler ya. Icardi diye bir futbolcu var, istedi, yendi. istedi, attı. Arkadaşlarına liderlik yaptı. Ne oldu da geçen haftadan bu yana bu futbolcu bu hale geldi? Rakip de önemli ama istemek de var. Icardi'nin o günkü ve bugünkü performansına baktığımıza çok farklı olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

LİGDİ GOL KRALI OLARAK TAMAMLADI

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Arjantinli golcü ayrıca Galatasaray formasıyla bu sezon Süper Lig'de gol krallığında zirvede yer aldı. Icardi bu sezon ligde 25 gol atmayı başardı.

SARI-KIRMIZILILARIN EN GOLCÜSÜ

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Mauro Icardi bu sezonu ise toplamda 47 maçta attığı 32 gol ve 12 asistlik performansıyla tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı.


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