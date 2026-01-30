Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın transfer hamleleri için çok konuşulacak kehanet! "Öyle bir şey yapacaklar ki..."

Galatasaray’da transfer döneminin son günlerine girilirken hem takviyeler hem de olası ayrılıklar gündeme gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekipte yaşanabilecek hareketlilikle ilgili konuşan ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'den de dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

"HERKESİ ŞAŞIRTACAK..."

Sports Digitale YouTube kanalında Manchester City – Galatasaray maçı sonrası konuşan Rıdvan Dilmen, Galatasaray’da kapsamlı bir kadro değişimi beklediğini ifade etti.

Deneyimli yorumcu, yönetimin son günlerde doğrudan ilk 11’e katkı verecek hamleler yapacağını vurguladı. Dilmen, takımda sürpriz satışların da yaşanabileceğine dikkat çekerek, “Galatasaray'da ciddi bir sirkülasyon olacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın hemen kadroya yazabileceği ve oynatabileceği en az 2 ismi transfer edeceğini ve 'Aaa Galatasaray şunu mu sattı?' diyeceğimiz birkaç oyuncuyu da satacağını düşünüyorum” sözlerini kullandı.

BARIŞ ALPER'E ELEŞTİRİ

Rıdvan Dilmen’in değerlendirmelerinde Barış Alper Yılmaz’a yönelik eleştiriler de öne çıktı. Genç oyuncunun oyun tarzında geriye gidiş yaşandığını savunan Dilmen, özellikle topsuz koşular konusundaki düşüşe dikkat çekti.

"BARIŞ ALPER YILMAZ VAZGEÇTİ"

Dilmen, Barış Alper Yılmaz’ın eski performansındaki önemli bir özelliği terk ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Barış Alper Yılmaz'ın bir problemi var. İyi bir özelliği vardı ve ne olduysa bundan vazgeçti. Okan Buruk'un da bunu görmesi lazım; Barış Alper Yılmaz'ın kanat forvet oyuncusu koşularında geriye gidiş var. Eskiden sağ bek ile sağ stoper arasında müthiş topsuz koşular yapıyordu. Şimdi kuvvetiyle gitmeye çalışıyor. Ligimizde bunu yapabilirsin ama Avrupa'da buna asla müsaade etmezler, gelip seni yakalarlar."