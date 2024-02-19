Rıdvan Dilmen'den Galatasaray maçı sonrası dikkat çeken açıklamalar!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ilk yarıda Kerem Demirbay, Sanchez ve Icardi'nin attığı gollerle 3-0 kazanan sarı-kırmızılılar, puanını 69'a yükseltti. Mücadele sonrası konuşan Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'a övgüler geldi.

"BEN OKAN BURUK'UN HEDEFİNİ GÖRDÜM"

"Müthiş bir coşku vardı Galatasaray'da. Antrenör rotasyon yapıyor, Sparta Prag maçı için Lucas Torreira'yı dinlendiriyor. Ben iki takımı da görüyorum, Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kupasını alması, Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ni almasında %10-20 fazla. Ama 90 günde oynayacaklar bu maçları. Düşünsenize, Prag ile oynayacaksınız ve Torreira ile Abdülkerim'i dinlendiriyorsunuz. Panik yapmıyor antrenör bu çok önemli bir şey. Çünkü Avrupa Kupası'mı lig şampiyonluğu mu desen... Ben Okan Hoca'nın hedefini gördüm. 'Ben Galatasaray'da şampiyonluk istiyorum , 2'de 2 yapmak istiyorum, Başakşehir'de oldum ama Avrupa Kupası, ligimin önceliğinde' diyor şu an. Fenerbahçe tarafı da önce lig sonra Konferans diye düşünüyor"

"GALATASARAY DEVRE ARASINDA BİR TAVŞAN YAKALADI"

Kış transfer döneminde Genoa'dan Berkan Kutlu'yu takıma geri çağıran Galatasaray'da, başarılı futbolcu ilk 11'de yer aldı. Rıdvan Dilmen, Berkan Kutlu'nun 'Joker' oyuncu olduğunu söyledi ve "Galatasaray devre arasında bir tavşan yakalandı. Berkan Kutlu, orta sahada başladı sol bekte maçı tamamladı. Galatasaray, pozisyon vermedi rakibine. Muhteşem bir futbol oynadı Galatasaray 49 dakika boyunca"

"LEB DEMEDEN LEBLEBİYİ ANLIYOR ARTIK FUTBOLCULAR"

"Basın mensupları acaba bugün Okan Hocaya şu soruyu sorar mı: 'Maç konuşmanız ne kadar sürdü?' Galatasaray'da Okan Buruk'un basın toplantısı maksimum 16 dakika sürer, ayıp olmasın diye 16 dedim. Leb demeden leblebiyi anlıyorlar artık futbolcular" dedi.





