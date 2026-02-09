SPOR

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray tahmini: Adım kadar eminim...

Rıdvan Dilmen, Galatasaray’ın Eyüpspor karşısına farklı bir ilk 11’le çıkacağını öne sürdü. Singo’nun banko oynayacağını savunan Dilmen, Icardi’nin de sahaya ilk 11’de döneceğini ifade etti. Tecrübeli yorumcu ayrıca sarı-kırmızılıların Juventus eşleşmesinde tur şansını yüzde 55 olarak değerlendirdi.

Cevdet Berker İşleyen

Rıdvan Dilmen, Süper Lig’de Galatasaray’ın deplasmanda Çaykur Rizespor’u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların kadro planlamasına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Sports Digitale’da konuşan Dilmen, özellikle Eyüpspor maçı öncesi savunma ve hücum hattında önemli değişiklikler yaşanabileceğini ifade etti.

"HENÜZ RİTMİNİ BULMADI"

Rıdvan Dilmen den Galatasaray tahmini: Adım kadar eminim... 1

Karşılaşmanın 75. dakikasında oyuna dahil olan Sacha Boey’in son durumunu değerlendiren Dilmen, Fransız oyuncunun henüz tam ritmini bulamadığını belirtirken, alternatif isimlerin form durumuna dikkat çekti. Dilmen, "Sacha Boey'i aldı ancak şu anda bu kadar dakikayla yorum yapmamız olmaz. Yüzde 60'a yüzde 40 Sallai, Sacha Boey'dan daha önde şu anda" diyerek form rekabetine işaret etti.

"%100 OYNAYACAK"

Rıdvan Dilmen den Galatasaray tahmini: Adım kadar eminim... 2

Savunma hattında ise Wilfried Singo’nun Eyüpspor karşılaşmasında ilk 11’de sahaya çıkacağını savunan deneyimli yorumcu, teknik heyetin bu bölgede rotasyona gideceğini dile getirdi. Dilmen, "Singo geliyor yavaş yavaş. Ben önümüzdeki hafta yüzde 100 oynayacağını düşünüyorum. Yani banko oynayacak o. Ya Abdülkerim ya Sanchez oynamayacak" sözleriyle kadroda değişiklik olacağı görüşünü paylaştı.

"ICARDI İLK 11'E"

Rıdvan Dilmen den Galatasaray tahmini: Adım kadar eminim... 3

Hücum hattıyla ilgili de iddialı konuşan Dilmen, Mauro Icardi’nin ilk 11’e döneceğini ve Galatasaray’ın çift forvetli bir sistemle sahaya çıkabileceğini söyledi. Tecrübeli yorumcu, "Önde de ilk 11'de Icardi'nin oynayacağına adım kadar eminim. Ben Galatasaray'ın Eyüpspor maçında çift santfor oynayacaklarını düşünüyorum. Singo ve Sacha Boey ilk 11'de... Icardi, Eyüpspor maçında hat-trick de yapsa Juventus maçında oynamayacaktır." ifadelerini kullandı.

"%55 GALATASARAY"

Rıdvan Dilmen den Galatasaray tahmini: Adım kadar eminim... 4

Öte yandan Rıdvan Dilmen, Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus ile oynayacağı eşleşmeye de değindi. Sarı-kırmızılıların tur şansını değerlendiren Dilmen, temsilcimizin yüzde 55 ihtimalle turu geçebileceğini belirterek, eşleşmenin dengeli geçeceği görüşünü dile getirdi.

