SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Rıdvan Dilmen'den Hollanda'ya ilginç benzetme

Rıdvan Dilmen'den Hollanda'ya ilginç benzetme

07.09.2021 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takımımızın Hollanda karşısında 3-0 geride kapattığı ilk yarıyı Rıdvan Dilmen değerlendirdi. Hollanda'ya karşı ilginç bir benzetmede bulunan Dilmen, sosyal medyada gündem oldu.

Rıdvan Dilmen'den Hollanda'ya ilginç benzetme

A Milli Takımımız, Hollanda karşısında ilk yarıda şok şekilde 3-0 geriye düştü. Rıdvan Dilmen, sahadaki oyunu değerlendirdi ve yapılması gerekenleri anlattı. İşte Dilmen'in yorumları...

"ÇOK YUMUŞAK TAKIMIZ"

Dilmen, "Favori Hollanda, hız, tempo, kalite, moral... EURO2020 ve son maçlardaki başarısızlığımız var, erken gol olursa kırılgan olabiliriz' dedim. Aslında maç 1-0'da bitti. 10 kişi kaldıktan sonra önümüzdeki maçlara bakacağız olduk. Hollanda'ya karşı maçın başında yediğiniz golle çözülürsünüz. Hücum edemedik, oyuna ortak olamadık. Çok yumuşak takımız. Orta sahaya bakarsak, bunu görüyoruz." dedi.

HOLLANDA'YA İLGİNÇ BENZETME: MAHALLE ABİLERİ

Dilmen, Hollanda'ya ilginç bir benzetmede bulunarak, "Üzücü olan şu, hani böyle fizikli abiler mahallede yürürler ya, top oynayan çocukların aralarına girerler ve topla oynamaya başlarlar. Mahalle abileri, mahalle çocuklarıyla evlerine giderken oynuyor gibi bir oyun oldu." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marcelo Süper Lig devine transfer oluyorMarcelo Süper Lig devine transfer oluyor
Kan donduran anlar! Eski eşini bıçakladı, yerlerde sürükledi, darp ettiKan donduran anlar! Eski eşini bıçakladı, yerlerde sürükledi, darp etti
Şenol Güneş istifaya çağrılıyor!Şenol Güneş istifaya çağrılıyor!
Anahtar Kelimeler:
Rıdvan Dilmen Türkiye Milli Futbol Takımı Hollanda Milli Futbol Takımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gaziantep'te korkunç kaza! Savaş alanı gibi: 2 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te korkunç kaza! Savaş alanı gibi: 2 ölü, 2 yaralı

Baba-oğul pozuna büyük ilgi! Notuna beğeni yağdı

Baba-oğul pozuna büyük ilgi! Notuna beğeni yağdı

Galatasaray, Mohamed Elneny ile anlaştı

Galatasaray, Mohamed Elneny ile anlaştı

Beşiktaş'ta bir devrin sonu!

Beşiktaş'ta bir devrin sonu!

Hollanda - Türkiye: 11'ler

Hollanda - Türkiye: 11'ler

İngiliz ekibi resmen açıkladı! Ozan Tufan...

İngiliz ekibi resmen açıkladı! Ozan Tufan...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cebelitarık kalecisi tarihe geçti! Şenol Güneş'e tepki var

Cebelitarık kalecisi tarihe geçti! Şenol Güneş'e tepki var

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yılın olayı! Ozan Tufan geri dönüyor

Yılın olayı! Ozan Tufan geri dönüyor

Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu

Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu

Tüm dünya Messi'ye yapılan bu faulü konuşuyor

Tüm dünya Messi'ye yapılan bu faulü konuşuyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.