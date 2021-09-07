Rıdvan Dilmen'den Hollanda'ya ilginç benzetme

A Milli Takımımız, Hollanda karşısında ilk yarıda şok şekilde 3-0 geriye düştü. Rıdvan Dilmen, sahadaki oyunu değerlendirdi ve yapılması gerekenleri anlattı. İşte Dilmen'in yorumları...

"ÇOK YUMUŞAK TAKIMIZ"

Dilmen, "Favori Hollanda, hız, tempo, kalite, moral... EURO2020 ve son maçlardaki başarısızlığımız var, erken gol olursa kırılgan olabiliriz' dedim. Aslında maç 1-0'da bitti. 10 kişi kaldıktan sonra önümüzdeki maçlara bakacağız olduk. Hollanda'ya karşı maçın başında yediğiniz golle çözülürsünüz. Hücum edemedik, oyuna ortak olamadık. Çok yumuşak takımız. Orta sahaya bakarsak, bunu görüyoruz." dedi.

HOLLANDA'YA İLGİNÇ BENZETME: MAHALLE ABİLERİ

Dilmen, Hollanda'ya ilginç bir benzetmede bulunarak, "Üzücü olan şu, hani böyle fizikli abiler mahallede yürürler ya, top oynayan çocukların aralarına girerler ve topla oynamaya başlarlar. Mahalle abileri, mahalle çocuklarıyla evlerine giderken oynuyor gibi bir oyun oldu." ifadelerini kullandı.

