Rıdvan Dilmen'den Mesut Özil açıklaması geldi! ''Fatih Terim'in elinde olsa...''

Son dakika: Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe, 2-0'lık skorla kazandı. Rıdvan Dilmen'in maç sonunda Mesut Özil ile ilgili yaptığı yorumlar karşılaşma sonrasına damga vurdu. İşte detaylar...

"VER BAKALIM FATİH TERİM'İN ELİNE..."

Fenerbahçe'nin Mesut Özil'den faydalanamadığını ve Vitor Pereira'nın Mesut'u oynatamadığını ifade eden Rıdvan Dilmen, "Mesut Özil'i ver bakalım Fatih Terim'in eline... Trabzonspor'la arasında en fazla 2-3 puan vardı. Pereira yanlış tercih oldu. Mesut, Fatih Terim'in elinde olsa bambaşka olurdu." dedi.

