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Rıdvan Dilmen'den Mesut Özil açıklaması geldi! ''Fatih Terim'in elinde olsa...''

26.12.2021 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Fenerbahçe Haberleri: Fenerbahçe, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ederek Süper Lig'in ilk devresini 3 puanla kapattı. Karşılaşmaya Fenerbahçe taraftarının asist yapmasına rağmen Mert Hakan'a, İrfan Can Kahveci'ye ve Serdar Dursun'a tepki göstermesi damga vurdu. Maç sonunda Rıdvan Dilmen'in yaptığı Mesut Özil yorumu da çok konuşuldu. Dilmen, "Mesut Özil'i ver bakalım Fatih Terim'in eline, Trabzonspor'la arasında en fazla 2-3 puan vardı" dedi. İşte detaylar...

Rıdvan Dilmen'den Mesut Özil açıklaması geldi! ''Fatih Terim'in elinde olsa...''
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika: Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe, 2-0'lık skorla kazandı. Rıdvan Dilmen'in maç sonunda Mesut Özil ile ilgili yaptığı yorumlar karşılaşma sonrasına damga vurdu. İşte detaylar...

"VER BAKALIM FATİH TERİM'İN ELİNE..."

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Fenerbahçe'nin Mesut Özil'den faydalanamadığını ve Vitor Pereira'nın Mesut'u oynatamadığını ifade eden Rıdvan Dilmen, "Mesut Özil'i ver bakalım Fatih Terim'in eline... Trabzonspor'la arasında en fazla 2-3 puan vardı. Pereira yanlış tercih oldu. Mesut, Fatih Terim'in elinde olsa bambaşka olurdu." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Rıdvan Dilmen Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil
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