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Rıdvan Dilmen'den Mesut Özil'e flaş sözler

24.10.2021 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'a sahasında 2-1 mağlup oldu. TRT Spor'da %100 Futbol programında Rıdvan Dilmen, ilk yarıyı ve maç sonunu değerlendirdi. Mesut Özil konusunda da flaş ifadeler kullanan Rıdvan Dilmen, sosyal medyada gündem oldu.

Rıdvan Dilmen'den Mesut Özil'e flaş sözler
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Alanyaspor maçının ilk yarısı ve maç sonunu yorumladı.

Dilmen, "6 maçtır kaybetmeyen ve 1 hafta önce 6 gol atan Alanyaspor'un şutu yoktu ilk yarıda. Ancak Fenerbahçe set oynarken pas trafiğinde yavaş kaldı. Bu anlamda daha pozisyonlu ilk yarı oynamasını beklerdim'' ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen, maç sonunda ise, "Fenerbahçe 8 şut attı. Alanyaspor'un 49 dakika boyunca hiç etkili atağı olmadı. Fenerbahçe önde baskı ile pozisyonlar buldu. Hücum ederken yavaş oynuyor, Alanyaspor da pozisyon vermemeye çalışıyor. Fenerbahçe de bulamadı. Set oynarken, hızlı paslaşmalısınız. Bülent Korkmaz’ı canı gönülden kutluyorum. Takımı çok iyi hazırlamış." dedi.

Fenerbahçe 1-2 Alanyaspor (Maç sonucu)Fenerbahçe 1-2 Alanyaspor (Maç sonucu)

"MESUT'U OYNATMAM!"

Dilmen Mesut Özil hakkında ise, "Fenerbahçe taraftarını da tebrik ederim. Maça büyük ilgi gösterdiler. Ben Pereira olsam bu takımda Mesut Özil'i oynatmam. Bu takımda Mesut'u oynatırsan yakarsın. Ben Ali Koç olsam İrfan Can'ı bu takıma transfer etmezdim." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE AYNI GOLLERİ YİYOR"

Rıdvan Dilmen, yenilen goller hakkında "Fenerbahçe'nin yediği gollerde asla tesadüf yok. Aynı yerden yiyor, ekip söylemiyor mu? Hoca mı görmüyor? Anlamıyorum. Fenerbahçe hazırlık maçlarından bu yana aynı golleri yiyor. Fenerbahçe'nin teknik direktörü olsam, buna bir şey yaparım. Bence Vitor Pereira bunu görmüyor, gören insan bunu yapar mı? Devamlı aynı goller! Fenerbahçe, asla bu sistemde oynamaz!" ifadelerini kullandı.


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Rıdvan Dilmen Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil
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