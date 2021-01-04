Rıdvan Dilmen'den olay iddia!

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrıldı ve liderlik koltuğuna oturdu. NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında konuşan Rıdvan Dilmen, Kayserispor - Beşiktaş maçına dair yorumlarda bulundu.Beşiktaş'ın Kayserispor'dan çok daha iyi bir takım olduğunu ifade eden Rıdvan Dilmen, Beşiktaş lehine verilen penaltı kararlarını yorumladı.

"O POZİSYONUN KIRMIZI KART OLDUĞUNU BİLİYOR"

Kayserispor'da Zoran Kvrzic'in sarı kart gördüğü pozisyonu yorumlayan Rıdvan Dilmen, "VAR hakemi Cüneyt Çakır adının Cüneyt olduğu kadar o pozisyonun kırmızı kart olduğunu biliyor. Peki neden çağırmıyor? Çünkü iyi niyetli değilsiniz. Lütfen izleyiciler Kayserisporlu oyuncunun gelişine baksın. Fırat Aydınus'a bir şey söylemiyorum." dedi.

"MHK'NİN GİTMESİNİ İSTEDİKLERİ İÇİN..."

Beşiktaş lehine verilen iki penaltı pozisyonunu yorumlayan Rıdvan Dilmen, "İki penaltıyı da Beşiktaş aleyhine vermezler. Beşiktaş liderliği hak etmedi demiyorum. Kaç haftadır iyi oynuyorlar ama bugün kötü oynadı. Ben şahsi fikrimi söylüyorum; MHK'nin gitmesini istedikleri için böyle uygulamalar yapıyorlar!" dedi.