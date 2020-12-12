Rıdvan Dilmen'den olay yaratacak açıklamalar: Tarihe geçtin işte, övün

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olduğu mücadeleyi NTV'de yayınlanan Yüzde Yüz Futbol programında değerlendirdi. Sarı lacivertlilerin oyununu eleştiren Dilmen, "Fenerbahçe evinde ilk kez üst üste 3 yenilgi aldı. Maşallah, tarihe geçtik. Fenerbahçe'de üst üste içeride 4 mağlubiyet kimse görmedi, yeni nesil hiç görmedi. Malatyaspor'un tamamını ve teknik direktör Hamza hocayı kutlarım. Her türlü oyunu hak ettiler, eze eze kazandılar. Malatyaspor'da Semih Kaya, Kadıköy'de kaç maç oynadı, bu kadar rahat etmemiştir" ifadelerini kullandı. "BÖYLE OLUNCA MI KARARLAR ALINMASI GEREKİYOR?" Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da "Sayın Ali Koç'a, sayın Emre Belözoğlu'na ve oyunculara mektup: Burası Fenerbahçe Spor Kulübü. Riskin olabileceği ama kumarın olmayacağı bir kulüp. Yıllar boyunca şampiyonluğun olmadığı zamanlar oldu, belki Ali Koç geldiğinde takım küme düşme potasında olduğunda dahi oyuncular mücadele ediyordu. Her gün geriye giden bir teknik direktör, her gün geriye giden bir futbol takımı. Diyelim Gaziantep'e gittin, bir 3 de orada yedin? Böyle olunca mı kararlar alınması gerekiyor?" diyerek eleştiride bulundu.

Rıdvan Dilmen'in diğer açıklamaları ise şu şekilde; "Bu ligde şampiyonluk yarışının en önemli takımlarından biri Fenerbahçe'dir ancak Ali Koç'un da konsantrasyonunun çok daha fazla olması lazım. Bir başkan takıma karışır mı diye konuşulur, karışır. Erol hocanın bir anlaşması mı var Pelkas'ı 70'de çıkaracak diye, 8'de 8 oldu." "10 üzerinden hep 7'lik oyuncular olunca, siz eğitmen olacaksınız, nasıl verim alabiliriz diyeceksiniz. Teknik direktörlük sadece laktak testi, rakip analizi, şu kadar orta, bu lider, şu küme düşüyor falan değil. Göz var, nizam var. İlk hafta Gustavo'yu çıkarınca acaba ne yapacak dedim, iyi bir hamle yaptı ama her geçen gün oyuncuları kaybediyor. Gökhan'ı oynatarak kaybetti, ölüsü bile oynar diyor. Tisserand'a gelelim, Serdar Aziz ve Lemos ağzıyla kuş bile tutsa bu arkadaş oynayacak. Bir de oynarken, her maç sol stoper oynayacak ve teknik direktör olarak sen sağ stopere koyacaksın ve uzun süredir oynamayan Sadık'ı yanına koyacaksın." "BİRİNCİ SUÇLU SİZLERSİNİZ" "Oyuncu duygusaldır, çocuk gibidir. Sosa hep lider oyuncuyken, sen aldın liderliği götürdün. Ne oldu, Sosa gitti. İster 35 olsun, ister 15 yaşında olsun, Pazartesi oynayacağını bilecek. Devrede oyuna giriyor, maça mı giriyorsun, yürüyüşe mi çıkıyorsun. Isınanlara bakıyorum, Novak kakara kikiri yapıyor, burası Fenerbahçe! Emre Belözoğlu, Ali bey, siz hangi takımda oynadığını anlatamadıysanız, birinci suçlu sizlersiniz."