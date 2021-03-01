Rıdvan Dilmen'den Osayi'ye çarpıcı yorum: Rakiple hep kucak kucağa

Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 yendiği maçı değerlendirdi.Rıdvan Dilmen'in maçla ilgili yorumları şöyle:
Ligin bitmesine fazlasıyla var fakat camiaları düşündüğümüzde, tamam mı devam mı maçıydı. Trabzonspor sezon başı kötüydü, 3 büyüklerin 3'üne de evinde yenildi. Beşiktaş'a, Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye yenildi. 9 puan yapar bu. 3 takımı 1-0 yenmiş olsa, lider olma şansı yüksekti.
Fenerbahçe maçı bence geçen hafta kazanmış. Kazanmaya yakın Fenerbahçe, yüzde 30 beraberlik, yüzde 20 Trabzonspor'du. Altay'ın kurtardığı pozisyon yok, Fenerbahçe adına 6 net pozisyon söylerim.
Eleştirsek bile Ali Koç'u, oyuncuları, teknik direktörü ve Emre Belözoğlu'nu kutlamak lazım. Kaybetse bu takım çıkar mı derdik. Müthiş eleştirdik, büyük baskı oldu. Bu baskı sonunda bu kadar sakin kalabilmek kolay değil.
Pelkas, Fenerbahçe'nin en iyi transferlerinden biri. Uzatma dakikaları 4-2 biterdi, karşılıklı pozisyonlar vardı.
Ne yöneticilerden, ne Emre Belözoğlu'ndan bir açıklama gelmezken, devam mı, tamam mı beklentileri arasında giderken kolay değildir. Erol hocayı yolladınız diyelim, B planı var mı? Kazanırsan moralleneceksin, burada kulübün davranış şeklini ben beğendim.
Teknik direktör iyidir, kötüdür. Oyuncuların Antalya maçında sıfır reaksiyon verdiğini, bıraktığını gördük. Muhtemelen basın toplantısı yapacaklardı, Göztepe maçında reaksiyonsuzluk oldu. Beklediğimin üstünde bir performans gösterdiler. Süper değildi ama akıllı bir oyun planı ile kazandı.
Osayi çabuk, gittikçe hızlanıyor, süratli ama bir problemi var. Hep kucak kucağa. Çabuk oyuncu kucakta fazla kalmaz. Top rakipteyken pozisyon almaya başlaması lazım. Mohamed Mostafa gibi oynuyor, döndüğü zaman ise süratli gidiyor. Kendi özelliklerini iyi kullanmıyor. Beşiktaş'taki N'Koudou gibi.
Gökhan beni çok şaşırttı. Bu kadar aradan sonra böyle. Saygı duyulacak bir oyuncu, vallahi kolay değil. Aylardır oynamayacaksın, karşısında Nwakaeme olacak, fizik olarak ayakta kalmaya çalışacaksın, beni olumlu yönde şaşırttı.
Fenerbahçe'de ilk 5 oyuncu içindekiler Gustavo, İrfan Can, Sosa gibi oyuncular. Takımın iskeletinde önemli oyuncuların yok ama bir Sosa izledik. Çok eleştirildiği maçlarda bile beğendim ama bugün sakinliği ile vardı.
Fenerbahçe çok kritik bir virajı, çok tartışılacağı bir maçı aldı. Ne yaptılarsa, nasıl davrandılarsa bu hafta. Böyle yapsınlar.
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