Rıdvan Dilmen'den Osayi'ye çarpıcı yorum: Rakiple hep kucak kucağa

Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 yendiği maçı değerlendirdi.Rıdvan Dilmen'in maçla ilgili yorumları şöyle:

"TRABZONSPOR SEZON BAŞI KÖTÜYDÜ"

Ligin bitmesine fazlasıyla var fakat camiaları düşündüğümüzde, tamam mı devam mı maçıydı. Trabzonspor sezon başı kötüydü, 3 büyüklerin 3'üne de evinde yenildi. Beşiktaş'a, Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye yenildi. 9 puan yapar bu. 3 takımı 1-0 yenmiş olsa, lider olma şansı yüksekti.

"ALTAY'IN KURTARDIĞI POZİSYON YOK"

Fenerbahçe maçı bence geçen hafta kazanmış. Kazanmaya yakın Fenerbahçe, yüzde 30 beraberlik, yüzde 20 Trabzonspor'du. Altay'ın kurtardığı pozisyon yok, Fenerbahçe adına 6 net pozisyon söylerim.

"MÜTHİŞ ELEŞTİRDİK"

Eleştirsek bile Ali Koç'u, oyuncuları, teknik direktörü ve Emre Belözoğlu'nu kutlamak lazım. Kaybetse bu takım çıkar mı derdik. Müthiş eleştirdik, büyük baskı oldu. Bu baskı sonunda bu kadar sakin kalabilmek kolay değil.

"FENERBAHÇE'NİN EN İYİ TRANSFERLERİNDEN BİRİ"

Pelkas, Fenerbahçe'nin en iyi transferlerinden biri. Uzatma dakikaları 4-2 biterdi, karşılıklı pozisyonlar vardı.

"KULÜBÜN DAVRANIŞ ŞEKLİNİ BEĞENDİM"

Ne yöneticilerden, ne Emre Belözoğlu'ndan bir açıklama gelmezken, devam mı, tamam mı beklentileri arasında giderken kolay değildir. Erol hocayı yolladınız diyelim, B planı var mı? Kazanırsan moralleneceksin, burada kulübün davranış şeklini ben beğendim.