Rıdvan Dilmen'den penaltı yorumu: Rezil kepaze olduk...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. hafta maçında Denizlispor'la karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin 2-0 kazandığı mücadelede hakem Ali Palabıyık'ın kararları maçın ardından tartışma konusu oldu.

NTV'de Denizlispor - Fenerbahçe maçı sonrası değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ın performansından övgüyle bahsetti, maçın hakemi Ali Palabıyık'ı sert sözlerle eleştirdi.

Ali Palabıyık'ın yönetimini eleştiren Rıdvan Dilmen, "Sertliklere müsaade eden hakem 90'a doğru görmediği pozisyona penaltı verdi. Gidip bir de baktı ya... Ben VAR hakemi Arda Kardeşler'in yerinde olsam, 'gelme sakın zaten rezil kepaze olduk daha da rezil olmayalım' derdim" ifadelerini kullandı.

Altay Bayındır'ın performansından övgüyle bahseden Rıdvan Dilmen, "Çok büyük bir performans gösterdi. Özellikle penaltı pozisyonundan sonra 3-4 tane top çıkardı. Çok başarılıydı. Futbol; 'Altay, Ali Palabıyık'ı kurtardı' olmamalı. Altay, Ali Palabıyık'ı kurtaramamalı." dedi.

