SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Rıdvan Dilmen'den penaltı yorumu: Rezil kepaze olduk...

Rıdvan Dilmen'den penaltı yorumu: Rezil kepaze olduk...

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.12.2020 23:16 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 11. hafta maçında Denizlispor'la Fenerbahçe, karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin 2-0 kazandığı mücadelede hakem Ali Palabıyık'ın kararları maçın ardından tartışma konusu oldu. NTV'de Denizlispor - Fenerbahçe maçı sonrası değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ın performansından övgüyle bahsetti, maçın hakemi Ali Palabıyık'ı sert sözlerle eleştirdi.

Rıdvan Dilmen'den penaltı yorumu: Rezil kepaze olduk...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. hafta maçında Denizlispor'la karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin 2-0 kazandığı mücadelede hakem Ali Palabıyık'ın kararları maçın ardından tartışma konusu oldu.

NTV'de Denizlispor - Fenerbahçe maçı sonrası değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ın performansından övgüyle bahsetti, maçın hakemi Ali Palabıyık'ı sert sözlerle eleştirdi.

Ali Palabıyık'ın yönetimini eleştiren Rıdvan Dilmen, "Sertliklere müsaade eden hakem 90'a doğru görmediği pozisyona penaltı verdi. Gidip bir de baktı ya... Ben VAR hakemi Arda Kardeşler'in yerinde olsam, 'gelme sakın zaten rezil kepaze olduk daha da rezil olmayalım' derdim" ifadelerini kullandı.

Altay Bayındır'ın performansından övgüyle bahseden Rıdvan Dilmen, "Çok büyük bir performans gösterdi. Özellikle penaltı pozisyonundan sonra 3-4 tane top çıkardı. Çok başarılıydı. Futbol; 'Altay, Ali Palabıyık'ı kurtardı' olmamalı. Altay, Ali Palabıyık'ı kurtaramamalı." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'İki çocuk istiyoruz''İki çocuk istiyoruz'
Erol Bulut: Hakemden 16 dakika uzatma bekledimErol Bulut: Hakemden 16 dakika uzatma bekledim
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'iİşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ayrıldığı eşi ve 2 kızını öldürdü, vurularak yakalandı
Ayrıldığı eşi ve 2 kızını öldürdü, vurularak yakalandı
Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu
Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu
Çırılçıplak soyundu ve dalgalara meydan okudu
Çırılçıplak soyundu ve dalgalara meydan okudu
ÖZET | Denizlispor-Fenerbahçe: 0-2
ÖZET | Denizlispor-Fenerbahçe: 0-2
Barcelona'nın yıldızı Aslan oluyor!
Barcelona'nın yıldızı Aslan oluyor!
Hagi'den yıllar sonra gelen itiraf!
Hagi'den yıllar sonra gelen itiraf!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Beşiktaş yine kazandı!
Beşiktaş yine kazandı!
Yarı çıplak sahaya atlayan Kinsey Wolanski yine şaşırttı!
Yarı çıplak sahaya atlayan Kinsey Wolanski yine şaşırttı!
Fatih Terim istedi, Emre Belözoğlu alıyor!
Fatih Terim istedi, Emre Belözoğlu alıyor!
Ünlü teknik adamın görevine son verildi!
Ünlü teknik adamın görevine son verildi!
Yeni Quaresma'yı G.Saray izliyor
Yeni Quaresma'yı G.Saray izliyor
Burak sonradan girdi, Lille'e turu getirdi
Burak sonradan girdi, Lille'e turu getirdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rıdvan Dilmen'den penaltı yorumu: Rezil kepaze olduk...
Rıdvan Dilmen'den penaltı yorumu: Rezil kepaze olduk...
Fenerbahçe'de hakem tepkisi: Bu işin tadı kaçtı
Fenerbahçe'de hakem tepkisi
Erol Bulut: Hakemden 16 dakika uzatma bekledim
Erol Bulut: Hakemden 16 dakika uzatma bekledim
Gökhan Gönül: Üstüne koya koya gideceğiz
''Üstüne koya koya gideceğiz''
Altay Bayındır: Rodellaga bana vurdu, hakem penaltı verdi
Altay Bayındır'dan penaltı açıklaması
Altay Bayındır alev aldı! 1 dakikada 3 kurtarış
Altay Bayındır alev aldı! 1 dakikada 3 kurtarış
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.