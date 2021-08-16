SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Rıdvan Dilmen'den Samatta'ya eleştiri!

Rıdvan Dilmen'den Samatta'ya eleştiri!

16.08.2021 00:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor-Fenerbahçe maçın değerlendiren TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Daha 37 hafta var ama tüm olumsuzluklara rağmen Fenerbahçe, Adana'da önemli bir altın buldu" ifadelerini kullandı. Dilmen ayrıca, yaptığı kurtarışlarla galibiyette önemli bir paya sahip olan genç kaleci Altay da övgüler yağdırdı.

Rıdvan Dilmen'den Samatta'ya eleştiri!

TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, %100 Futbol programında Adana Demirspor- Fenerbahçe maçını değerlendirdi.

"ÇOK MERAK ETMESİNLER"

Dilmen, "Fenerbahçe'yi geçen sezona göre merak edenler çok merak etmesinler, Zajc dışında bu 11'de değişiklik yok. Adana Demirspor'da ise önemli transferler var. Renk katacakları muhakkak. İki takım da kontra ataklar buldu, orta saha oyuncuları nerede? Şu anda Rus ruleti oynanıyor." dedi.

"FENERBAHÇE İLK YARIYI 3-1 GERİDE DE KAPATABİLİRDİ"

Dilmen, "Pereira'nın hemen 4-2-3-1'e dönüp, Ferdi'yi çıkarıp, Sangare'yi sağa koyup, sağda Osayi ve solda İrfan ile oyun oynaması doğru olabilir. Fenerbahçe ilk yarıyı 3-1 geride de kapatabilirdi. Adana Demirspor son paslarda da kritik hatalar yaptı." açıklamasını yaptı.

Vitor Pereira: Çok zorlu bir maçtıVitor Pereira: Çok zorlu bir maçtı

"FENERBAHÇE, ADANA'DA ALTIN BULDU"

Dilmen, "Daha 37 hafta var ama tüm olumsuzluklara rağmen Fenerbahçe, Adana'da önemli bir altın buldu" ifadelerini kullandı. Dilmen ayrıca, yaptığı kurtarışlarla galibiyette önemli bir paya sahip olan genç kaleci Altay da övgüler yağdırdı.

BALOTELLI YORUMU

Dilmen, "Adana Demirspor'un yeni transferi Mario Balotelli, ilk yarının sonlarında iyi bir şut çekti. Ama oyun geneline bakıldığı zaman Balotelli, henüz hazır bir görüntü vermedi." dedi.

Adana Demirspor 0-1 Fenerbahçe (Maç sonucu)Adana Demirspor 0-1 Fenerbahçe (Maç sonucu)

"SAMATTA HAYALET GİBİYDİ"

Rıdvan Dilmen, "Samatta, kulüp aranan bir oyuncuyken bugün ilk 11'de başladı. Serdar Dursun'un yerine başladı. İlk yarıda hayalet gibi bir Samatta gördüm. Hiç beğenmedim." ifadelerini kullandı.

Mbwana Samatta damgası! Taraftarı çıldırtan pozisyon...Mbwana Samatta damgası! Taraftarı çıldırtan pozisyon...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Önüne geleni sürükledi, direği devirdi! İşte selin yeni görüntüleriÖnüne geleni sürükledi, direği devirdi! İşte selin yeni görüntüleri
Denetimde yakalandı! Yolcuya 4 bin 50 TL ceza Denetimde yakalandı! Yolcuya 4 bin 50 TL ceza
Samatta, Fenerbahçe taraftarını çıldırttıSamatta, Fenerbahçe taraftarını çıldırttı
Anahtar Kelimeler:
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe Futbol Kulübü Mbwana Samatta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Afganistan'da son durum! Taliban başkent Kabil'e girdi

Afganistan'da son durum! Taliban başkent Kabil'e girdi

15 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

15 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

İpler koptu! Bugün oynanan maçta...

İpler koptu! Bugün oynanan maçta...

5 milyon euro! Yeni adresi şaşırttı

5 milyon euro! Yeni adresi şaşırttı

Fatih Terim'den Arda Turan'a şok!

Fatih Terim'den Arda Turan'a şok!

Beşiktaş, Mert Günok transferini duyurdu

Beşiktaş, Mert Günok transferini duyurdu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Volkan Demirel'den Beşiktaş'a eleştiri

Volkan Demirel'den Beşiktaş'a eleştiri

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Galatasaray, rakibini farklı geçti!

Galatasaray, rakibini farklı geçti!

İşte Fenerbahçe'nin UEFA'daki rakibi

İşte Fenerbahçe'nin UEFA'daki rakibi

115 milyon euro! Transfer resmen açıklandı

115 milyon euro! Transfer resmen açıklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.