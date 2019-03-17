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Rıdvan Dilmen'den Şenol Güneş'e eleştiri: Konsantrasyon eksikliği var

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 17.03.2019 09:08 | Son Güncelleme

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş-Göztepe maçını NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'yi 1-0 mağlup etti ve üst üste 2. galibiyetini aldı. Burak Yılmaz, 8 maçta attığı 6 golle Beşiktaş'ın en golcü ismi oldu.Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, ilk 45 dakikayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'ın açıklamaları şu şekilde:

''Bugün Beşiktaş dünkü Fenerbahçe gibi."

''Bugün Beşiktaş dünkü Fenerbahçe gibi."

"Göztepe kalecisi Beto yere bile yatmadı."

"Göztepe kalecisi Beto yere bile yatmadı."

"Şenol Güneş'in başında olduğu bir dönemde böyle bir Beşiktaş hiç seyretmemiştim."

"Şenol Güneş'in başında olduğu bir dönemde böyle bir Beşiktaş hiç seyretmemiştim."

''Caner Erkin sakatsa ve sadece Adriano oynuyorsa bunu düşüneceksin."

''Caner Erkin sakatsa ve sadece Adriano oynuyorsa bunu düşüneceksin."

"Beşiktaş'ın Guti dışında sol ayaklı oyuncusu yok."

"Beşiktaş'ın Guti dışında sol ayaklı oyuncusu yok."

"Şenol Güneş sakatlık anında bir toplantı yaptı. Planı hazır değildi."

"Şenol Güneş sakatlık anında bir toplantı yaptı. Planı hazır değildi."

"Bu da konsantrasyon eksikliğini gösteriyor.''

"Bu da konsantrasyon eksikliğini gösteriyor.''
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rıdvan dilmen Göztepe Beşiktaş Spor Toto Süper Lig şenol güneş

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