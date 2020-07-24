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Rıdvan Dilmen'den sert açıklama: Galatasaray'ın günahı ne?

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.07.2020 23:17 | Son Güncelleme

Rıdvan Dilmen, Antalyaspor - Galatasaray maçını yorumladı.

Rıdvan Dilmen'den sert açıklama: Galatasaray'ın günahı ne?

Galatasaray, Süper Lig 34. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen müsabakayı yorumladı.

"GALATASARAY'IN GÜNAHI NE?"

Rıdvan Dilmen, "Antalyaspor - Galatasaray maçını yarın oynatsaydın. Bugün Galatasaray kazandı diyelim. Alanyaspor puan farkını kapatamayacağı için rotasyon kadrosu yapacaktı kupa maçı için. Galatasaray'ın günahı ne, neden aynı saatte oynatmıyorsun?" açıklamasını yaptı.

"GALATASARAY'IN KLASİK GOL POZİSYONU VERME HASTALIĞI"

Rıdvan Dilmen, "Galatasaray klasik yine gol pozisyonu verme hastalığını sürdürdü. Duran toptan da gol yiyor. Açık oyunda da keza öyle. İşin tuhaf tarafı, kaleci Okan son 2 maçtır iyi oynuyor. Muslera'nın sakatlığından sonra Muslera oynayana kadar 1'in altında olan gol yeme ortalaması uzun yıllardır en iyi ortalamaydı." dedi.

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