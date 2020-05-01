Rıdvan Dilmen'den Süper Lig için play-off önerisi

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında gündemi değerlendirdi.
"Virüs vakaları, hastalar maalesef kayıpların dışında insanlığımızın artık psikolojisi de farklı noktalara geldi. Ne zaman düzeleceğini bilmiyoruz. Bu ortamda sportif başarı insanların çok umurunda olmamalı diye düşünüyorum."
"Kulüpler, önemli sivil toplum örgütleridir. Milyonlarca taraftarı olan kulüplerdir. Önceliği onlar yapacak. Türkiye'de futbolla mutlu olan şehir ve ilçelerimiz var. Ona göre karar alınmasında fayda var. Sadece ekonomik olan bakmamak lazım. Sadece ekonomik olarak bakmamalıyız. Alınacak kararlarda aman benim candı, Yardımlaşma bizim kültürümüzde var. En çok yardımlaşamaya ihtiyacımız olduğumuz dönemdeyiz."
"Diyelim ki 12 Haziran'da maçlar başladı. Maç fazlan izlemeyeceğiz. Lunapark izleyeceğiz. Langırt gibi olacak. Antalya'da, Adana'da, Mersin'de maç var diyelim. Nem faktörünü unutmayalım. Pis ve nalet virüsten değil, Allah korusun başka hastalıklar olabilir."
"Şunu önerebilirim. Evde bazen düşünüyorum. 25 Temmuz'da bitecekse maçlar. Bunu uyguladınız veya uygulamadınız. Eylül'den önce önümüzdeki senenin başlayacağı görünmüyor. Euro 2021 var. Trafik de yoğun olacak. Çok sevdiğim bir sistem değil ama play-off sistemi 1 yıllığına geçilmeli. Ancak 1 yıllığına. Trafik yetişmeyebilir."
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