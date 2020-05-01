Rıdvan Dilmen'den Süper Lig için play-off önerisi

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında gündemi değerlendirdi.

RIDVAN DİLMEN'İN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

"Virüs vakaları, hastalar maalesef kayıpların dışında insanlığımızın artık psikolojisi de farklı noktalara geldi. Ne zaman düzeleceğini bilmiyoruz. Bu ortamda sportif başarı insanların çok umurunda olmamalı diye düşünüyorum."

"TÜRKİYE'DE MUTLU OLAN ŞEHİR VE İLÇELERİMİZ VAR"

"Kulüpler, önemli sivil toplum örgütleridir. Milyonlarca taraftarı olan kulüplerdir. Önceliği onlar yapacak. Türkiye'de futbolla mutlu olan şehir ve ilçelerimiz var. Ona göre karar alınmasında fayda var. Sadece ekonomik olan bakmamak lazım. Sadece ekonomik olarak bakmamalıyız. Alınacak kararlarda aman benim candı, Yardımlaşma bizim kültürümüzde var. En çok yardımlaşamaya ihtiyacımız olduğumuz dönemdeyiz."

"LUNAPARK GİBİ OLACAK MAÇLAR"

"Diyelim ki 12 Haziran'da maçlar başladı. Maç fazlan izlemeyeceğiz. Lunapark izleyeceğiz. Langırt gibi olacak. Antalya'da, Adana'da, Mersin'de maç var diyelim. Nem faktörünü unutmayalım. Pis ve nalet virüsten değil, Allah korusun başka hastalıklar olabilir."

"1 YILLIĞINA PLAY-OFF SİSTEMİ GELEBİLİR"

"Şunu önerebilirim. Evde bazen düşünüyorum. 25 Temmuz'da bitecekse maçlar. Bunu uyguladınız veya uygulamadınız. Eylül'den önce önümüzdeki senenin başlayacağı görünmüyor. Euro 2021 var. Trafik de yoğun olacak. Çok sevdiğim bir sistem değil ama play-off sistemi 1 yıllığına geçilmeli. Ancak 1 yıllığına. Trafik yetişmeyebilir."



