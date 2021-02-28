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Rıdvan Dilmen'den Trabzonspor - Fenerbahçe yorumu: 4-2 biterdi!

28.02.2021 22:09 | Son Güncelleme:
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Rıdvan Dilmen'den Trabzonspor - Fenerbahçe yorumu: 4-2 biterdi!

Fenerbahçe haberi... Trabzonspor - Fenerbahçe maçında kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler aldığı galibiyetle zirveye yarışına tutundu. NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında konuşan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısında aldığı galibiyeti yorumladı.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler aldığı galibiyetle zirveye yarışına tutundu.

NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında konuşan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısında aldığı galibiyeti yorumladı.

Fenerbahçe'nin maçı geçen hafta kazandığını ifade eden Rıdvan Dilmen, "Ne kadar eleştirsek de Ali Koç'u, Erol Bulut'u, Emre Belözoğlu'nu ve oyuncuları kutlamak lazım. Sürprizlerle dolu bir maç oldu." dedi.

Fenerbahçe'yi sosyal medyada kendi taraftarının da inanılmaz eleştirdiğini söyleyen Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe'ye inanılmaz baskı oldu ve bu baskı sonucunda bu kadar sakin kalabilmek kolay değil. Pelkas, Fenerbahçe'nin en iyi transferi. Abdullah Avcı risk aldı. Maçın uzatma anları belki 4-2 biterdi" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe Futbol Kulübü Trabzonspor
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Ts nin penaltısını konuşmuyor bile çkal
RIDVAN. FENERBAHÇEDE GOLCÜ... YOK.... TS KALECİSİ.. UĞURCAN..ANCA... DİPDEN GOL YER... PELKAS... ÇOK İYİ YERE ATTI... MESUT DA DEDİYDİ.... ENÇOK PELKASI BEĞENİYORUM...
Trb lu oyuncu nwekuime ikinci sarıdan atılmalı idi dk 53 de

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