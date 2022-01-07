Rıdvan Dilmen'den Trabzonspor için olay yorum! ''Yüzde 100 kırmızı kart, hakemler için söylüyorum...''

Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçına ilk yarıda bir pozisyon damga vurdu. Maçın 5. dakikasında Trabzonsporlu Bruno Peres rakibine yaptığı müdahale maçın hakemi Fırat Aydınus tarafından kusurlu bulunmadı.

İŞTE O POZİSYON

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

"LİGİN ADINI DEĞİŞTİRELİM

Rıdvan Dilmen bu pozisyonun üzerine maçın hakemi Fırat Aydınus için yaptığı yorumda, "Ligin adını değiştirdim. Türkiye Formalite Ligi. Maçın en başında hiç tartışılmayacak bir kırmızı kart pozisyonu var. %100 kırmızı kart yani.Trabzonspor 10 kişi kalıp, şampiyon olacak, Malatyaspor'u mağlup edecek bir takım. Hakemler için söylüyorum, kimseye malzeme vermeyin. Trabzonspor, zaten bu ligde şampiyon olacak. Trabzonspor'u şampiyon yaptılar dedirtmeyin!" ifadelerini kullandı.

