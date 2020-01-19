Rıdvan Dilmen'den Vedat Muriqi sözleri

Rıdvan Dilmen, Muriqi'nin kırmızı kart görmesiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
"Fenerbahçe bundan sonra full oynar maçlarını. Geçen sene de taraftar zaten geliyordu, destekliyordu ama bu galibiyetin ardından Başakşehir maçı ve sonraki dönemde full çeker. Önemli bir galibiyet. Çünkü deplasmanda zorlanan bir Fenerbahçe vardı ve ilk yarıda da iyi bir oyun yoktu. Maçı değil Vedat Muriqi'i konuşacağız. Bu imkanı verdiğiniz zaman tartışmalar olacaktır. Attığı golden sonra haber gitmiştir Vedat'a cezalı olduğu yönünde. Talimat böyle. Ersun Yanal da çok önemli Başakşehir maçını düşünüyor tabi. Bizi fair play dışına kurallarımız itiyor. Böyle bir şey varken sezon başı kuralı yapmalıydınız. Bu saatten sonra fark etmez. Gaziantep FK'nın iptal edilen golünde VAR hakemini tebrik ediyorum. Ondan önce Isla'nın pozisyonunu avantaj oynattı hoca ve Ozan'ı görmedi. VAR haklı olarak uyardı. Hüseyin Göçek mükemmel maç yönetti."
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