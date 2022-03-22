Rıdvan Dilmen ekranlara dönüyor! Herkes yayıncı kuruluş derken...

Türkiye A Milli Takım'ı, Perşembe günü 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçında Portekiz'in konuğu olacak. Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen bu maçla geri dönüyor...

PROGRAMI KALDIRILMIŞTI

TRT Spor'da yayınlanan Yüzde Yüz Futbol isimli program, geçtiğimiz aylarda yayından kaldırılmıştı. Portekiz-Türkiye maçıyla yayın hayatına geri dönen programdan sonra Rıdvan Dilmen'de yerini alacak... Yüzde Yüz Futbol programı, 24 Mart Perşembe günü 21.45'de TRT Spor'da yayınlanacak.

TELEVİZYON OLMAYINCA...

Programı yayından kaldırılan Rıdvan Dilmen, son zamanlarda sosyal medyayı sık sık kullanıyor. Kendisine sorulan soruları içtenlikle cevaplayan Dilmen, takipçilerine Twitter adresinden cevaplar vererek futbol yorumluyordu.



