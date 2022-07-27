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Rıdvan Dilmen ekranlara geri dönüyor! Yeni sezonda TV 8.5'ta olacak

27.07.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen ekranlara geri dönüyor. Önümüzdeki sezonda yayın yapacak tecrübeli yorumcunun yeni adresi belli oldu. 5 Ağustos'tan itibaren Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV 8.5 kanalında yorumculuk yapacak Rıdvan Dilmen'e Murat Kosova eşlik edecek.

Rıdvan Dilmen ekranlara geri dönüyor! Yeni sezonda TV 8.5'ta olacak

Spor Toto Süper Lig'deki tüm maçları kendine has yorumlarıyla değerlendirerek taraflı tarafsız herkesin beğenisini alan Rıdvan Dilmen'in yeni adresi belli oldu. Rıdvan Dilmen, yeni sezon projesini Sports Digitale'a verdiği röportajda açıkladı.

EFSANE PROGRAM GERİ DÖNÜYOR

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Futbol izleyenlerin en çok sevdiği programların başında gelen %100 Futbol geri dönüyor. Rıdvan Dilmen verdiği röportajda 5 Ağustos'tan itibaren TV 8.5'ta Murat Kosova ile program yapacağını açıkladı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV 8.5, spor kanalına dönüşerek futbolseverlere hitap edecek.


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Rıdvan Dilmen tv 8
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