Rıdvan Dilmen ekranlara geri dönüyor! Yeni sezonda TV 8.5'ta olacak

Spor Toto Süper Lig'deki tüm maçları kendine has yorumlarıyla değerlendirerek taraflı tarafsız herkesin beğenisini alan Rıdvan Dilmen'in yeni adresi belli oldu. Rıdvan Dilmen, yeni sezon projesini Sports Digitale'a verdiği röportajda açıkladı.

EFSANE PROGRAM GERİ DÖNÜYOR

Futbol izleyenlerin en çok sevdiği programların başında gelen %100 Futbol geri dönüyor. Rıdvan Dilmen verdiği röportajda 5 Ağustos'tan itibaren TV 8.5'ta Murat Kosova ile program yapacağını açıkladı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV 8.5, spor kanalına dönüşerek futbolseverlere hitap edecek.



