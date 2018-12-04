Rıdvan Dilmen: Ersun Yanal devre arasına kalmadan Fenerbahçe'ye gelir

"Sayın Ali Koç, "Ersun Yanal'ı getirirsem taraftarın istediğini yapmış olurum" gibi bir psikolojide davranmamalı. Ersun Yanal mevcut yaralara iyi bir pansuman olur. Ancak bence Fenerbahçe Conte tarzı bir teknik adamla yoluna devam etmelidir. "Yeniden yapılanma" bunu gerektirir."

"Ben büyük takımda da oynadım, anadolu takımında da oynadım. Büyük takımlara 7-8 tane ofsayttan gol veriliyordu eskiden. Anadolu takımlarının penaltıları verilmiyordu. Ben Anadolu takımından oynarken penaltım verilmiyordu. VAR'dan sonra bu değişti."

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda konuk ettiği Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. VAR kararlarının damga vurduğu maçta iki ekip de gol kaçırma yarışına girerken, Kasımpaşa, 26 puana ulaşarak zirveye bir adım daha yaklaştı.

"Fenerbahçe o kadar büyük bir kulüp ki... İddia ediyorum, hiç bir Türkiye takımı böyle bir durumdayken 30.000 kişi stada gelmez. Sayın Ali Koç sahneye çıkmalı; "yok canım o da gelir mi Türkiye'ye" dedirtecek bir teknik direktör getirmeli Fenerbahçe'ye."

"ERSUN YANAL DEVRE ARASINA KALMADAN..."

"Ersun Yanal'ın devre arasına kalmadan Fenerbahçe'ye geleceğini düşünüyorum."

"Günümüz futbolunda 4-2-3-1 sistemi Valbuena ve Barış tarzı, yardımcı hakem gibi çizgiden koşan oyuncularla oynayanmaz. Bu tip oyuncular ancak 4-3-3 dizilişinde faydalı olabilir. Oyuncular istiyor, mücadele ediyorlar ama sistem doğru olmayınca onlara da yapacak bir şey kalmıyor."

