SPOR

Rıdvan Dilmen: Fatih Terim benim bu eleştirime sinirlenebilir

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.03.2019 07:55 | Son Güncelleme

Galatasaray Antalyaspor maçı sonrasında yorumlarda bulunan Rıdvan Dilmen, çarpıcı ifadeler kullandı.

Dilmen, "Fatih Terim benim bu eleştirime sinirlenebilir. Deplasmanda 'fobi' kelimesine karşı çıkmıştı ama bir gerçek var. Deplasmanda 15 atmış, 15 yemiş. İçeride 36 atıp, 10 yemiş. Siyahla beyaz kadar fark var" dedi.

Maç sonu değerlendirme

İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN AÇIKLAMALARI:

İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN AÇIKLAMALARI:

“Galatasaray’ın dezavantajı var, haftaya önce Başakşehir oynayacak."

“Galatasaray’ın dezavantajı var, haftaya önce Başakşehir oynayacak."

"Geçtiğimiz haftalarda da böyle oldu."

"Geçtiğimiz haftalarda da böyle oldu."

"Bu psikoloji ile maça çıkmak farklı."

"Bu psikoloji ile maça çıkmak farklı."

"Başakşehir haftaya pazar 16:00’da Kayseri’de kazanırsa, Galatasaray’ın Bursa ile 19:00’da kazanma ihtimali zayıflar."

"Başakşehir haftaya pazar 16:00’da Kayseri’de kazanırsa, Galatasaray’ın Bursa ile 19:00’da kazanma ihtimali zayıflar."
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray fatih terim Antalyaspor

En Çok Okunan Haberler

Olayı duyan hastaneye akın etti! Kuzene kanlı infaz!

Olayı duyan hastaneye akın etti! Kuzene kanlı infaz!

157 kişinin öldüğü uçak kazası ile ilgili bomba iddia!

157 kişinin öldüğü uçak kazası ile ilgili bomba iddia!

F.Bahçe'nin eski yıldızı Portekiz devine gitti

F.Bahçe'nin eski yıldızı Portekiz devine gitti

Muslera, Diagne ve Şenol Güneş açıklaması

Muslera, Diagne ve Şenol Güneş açıklaması

Muslera tuttu, Aslan coştu

Muslera tuttu, Aslan coştu

NBA'e Enes Kanter uyarısı!

NBA'e Enes Kanter uyarısı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Tur artık aslanın ağzında! G.Saray evinde Benfica'ya mağlup oldu

Tur artık aslanın ağzında! G.Saray evinde Benfica'ya mağlup oldu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Galatasaraylı Diagne'ye flaş tepki

Galatasaraylı Diagne'ye flaş tepki

G.Saray'ın yıldızı ile dalga geçtiler

G.Saray'ın yıldızı ile dalga geçtiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim benim bu eleştirime sinirlenebilir

'Başakşehir kazanırsa...'

Fatih Terim'den Muslera, Diagne ve Şenol Güneş açıklaması

Muslera, Diagne ve Şenol Güneş açıklaması

Kolbeinn Sigthorsson için flaş karar!

Kolbeinn Sigthorsson için flaş karar!

Fatih Terim eski öğrencisi Bülent Korkmaz'a hiç yenilmedi

Terim Korkmaz'a hiç yenilmedi

Galatasaray'a Fernando ve Nagatomo müjdesi

Galatasaray'a müjdeli haber

Arda Turan: Şampiyonluk yarışında karşımızdaki takım Galatasaray

Arda Turan'dan flaş açıklama: G.Saray...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.