Rıdvan Dilmen: Fatih Terim benim bu eleştirime sinirlenebilir

Dilmen, "Fatih Terim benim bu eleştirime sinirlenebilir. Deplasmanda 'fobi' kelimesine karşı çıkmıştı ama bir gerçek var. Deplasmanda 15 atmış, 15 yemiş. İçeride 36 atıp, 10 yemiş. Siyahla beyaz kadar fark var" dedi.
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