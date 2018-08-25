SPOR

Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe Marco Fabian'ı kiraladı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.08.2018 23:14 | Son Güncelleme

Rıdvan Dilmen, Göztepe-Fenerbahçe maçının devre arasında çok önemli açıklamalarda bulundu. Dilmen, Fenerbahçe'nin Fabian'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını ve herhangi bir kiralama ücreti ödemeyeceğini açıkladı.

Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe Marco Fabian'ı kiraladı!

Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı maçın devre arasında Rıdvan Dilmen'den ses getiren iddialar geldi.

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Marco Fabian'ı kiraladığını ve herhangi bir ücret ödemediğini söyledi.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;

Reyes, bonservisiyle alınmış bir oyuncu. Diğer oyuncu Fabian kiralık olarak gelmiş. Hernangi bir ücret de ödenmiyor. Para cebine kalıyor yani... İhtiyaç var mı yok mu onu sonra değerlendiririz.

Maça gelecek olursak, Göztepe'yi çok kötü buldum. Yasin yeni geldiği için uyum sorunu yaşıyorlar. Alpaslan fena bir oyuncu değil. Onun dışında sakin oynayan yok. O yüzden kontrol Fenerbahçe'de. Fenerbahçe sürpriz bir şekilde Josef'in satılmasıyla sistem değişikliğine gitti. 4-1-4-1 sistemine dönüldü. Fabian bu görüntüde, Giuliano'nun yerine alınmış gibi görünüyor.

Fenerbahçe'nin bu kadrosu ilk yarı itibariyla maksimumu verdi aslında. Fenerbahçe 2-3 gol bulabilirdi. Ayew, kalabalık savunma arasında kayboluyor. Alper'e tam sallayacaksın gol atıyor. Fenerbahçeli futbolcular bulmaca gibi. Bir hafta iyi, bir hafta kötü. Ya müthiş oynuyorlar, ya çok kötü. Özellikle Alper ile Dirar...

Fenerbahçe geçiş döneminde. Muhtemel 11'ini bilmek oldukça zor. Bugün alınan 2 oyuncu Reyes ve Fabian, haftaya 11'de oynayacak diye bir durum yok.

Fabian'ı açıp Youtube'dan falan izledim. Valbuena gibi kısa boylu. İhtiyaç var mıydı? Hoca da biliyor oyuncuyu. Bence takımı geleceğe 4-1-4-1'e hazırlıyor. Giuliano gitti, başka bir Giuliano geldi. Arada ciddi bir fark var tabi. 10 milyon Euro kadar bir fark. Alınan futbolcuların hiçbiri 11'de olmayabilir. Bunu sonra değerlendireceğiz.

PARTNERÇok sayıda erkeğe aynı yerde randevu verdi!Çok sayıda erkeğe aynı yerde randevu verdi!
Fenerbahçe son dakika transfer haberi | Fenerbahçe'nin Marco Fabian ile anlaştığı iddia edildi!Fenerbahçe son dakika transfer haberi | Fenerbahçe'nin Marco Fabian ile anlaştığı iddia edildi!
Damien Comolli: Transfer piyasasındaki fırsatlardan yararlanacağız!Damien Comolli: Transfer piyasasındaki fırsatlardan yararlanacağız!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe rıdvan dilmen Marco Fabian

En Çok Okunan Haberler

Çin'de çocuk sahibi olamayan evli çift hastaneye gidince büyük şok yaşadı

Çin'de çocuk sahibi olamayan evli çift hastaneye gidince büyük şok yaşadı

Rizeli ünlü türkücü Ahmet Çakar hayatını kaybetti

Rizeli ünlü türkücü Ahmet Çakar hayatını kaybetti

Fenerbahçe son dakika transfer haberi | Fenerbahçe'nin Marco Fabian ile anlaştığı iddia edildi!

Fenerbahçe son dakika transfer haberi | Fenerbahçe'nin Marco Fabian ile anlaştığı iddia edildi!

MAÇ ÖZETİ | Shandong Luneng 1 - 4 Guangzhou Evergrande (Talisca gol izle)

MAÇ ÖZETİ | Shandong Luneng 1 - 4 Guangzhou Evergrande (Talisca gol izle)

MAÇ ÖZETİ | Göztepe 1 - 0 Fenerbahçe (Spor Toto Süper Lig 3. hafta puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Göztepe 1 - 0 Fenerbahçe (Spor Toto Süper Lig 3. hafta puan durumu)

Beşiktaş son dakika transfer haberi | Beşiktaş Loris Karius'u transfer ettiğini açıkladı!

Beşiktaş son dakika transfer haberi | Beşiktaş Loris Karius'u transfer ettiğini açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe Marco Fabian'ı kiraladı!

Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe Marco Fabian'ı kiraladı!

Fenerbahçe son dakika transfer haberi | Fenerbahçe'nin Marco Fabian ile anlaştığı iddia edildi!

Fenerbahçe son dakika transfer haberi | Fenerbahçe'nin Marco Fabian ile anlaştığı iddia edildi!

Damien Comolli: Transfer piyasasındaki fırsatlardan yararlanacağız!

Damien Comolli: Transfer piyasasındaki fırsatlardan yararlanacağız!

Fenerbahçe, Diego Reyes'i resmen açıkladı

Fenerbahçe, Diego Reyes'i resmen açıkladı

Diego Reyes’ten Fenerbahçeli paylaşım

Diego Reyes’ten Fenerbahçeli paylaşım

Alper Potuk: Aykut Kocaman bana 'forvet oynarsan 15-20 gol atarsın' diyordu"

Alper Potuk: Aykut Kocaman bana 'forvet oynarsan 15-20 gol atarsın' diyordu"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.