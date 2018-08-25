Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe Marco Fabian'ı kiraladı!

Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı maçın devre arasında Rıdvan Dilmen'den ses getiren iddialar geldi.

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Marco Fabian'ı kiraladığını ve herhangi bir ücret ödemediğini söyledi.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;

Reyes, bonservisiyle alınmış bir oyuncu. Diğer oyuncu Fabian kiralık olarak gelmiş. Hernangi bir ücret de ödenmiyor. Para cebine kalıyor yani... İhtiyaç var mı yok mu onu sonra değerlendiririz.

Maça gelecek olursak, Göztepe'yi çok kötü buldum. Yasin yeni geldiği için uyum sorunu yaşıyorlar. Alpaslan fena bir oyuncu değil. Onun dışında sakin oynayan yok. O yüzden kontrol Fenerbahçe'de. Fenerbahçe sürpriz bir şekilde Josef'in satılmasıyla sistem değişikliğine gitti. 4-1-4-1 sistemine dönüldü. Fabian bu görüntüde, Giuliano'nun yerine alınmış gibi görünüyor.

Fenerbahçe'nin bu kadrosu ilk yarı itibariyla maksimumu verdi aslında. Fenerbahçe 2-3 gol bulabilirdi. Ayew, kalabalık savunma arasında kayboluyor. Alper'e tam sallayacaksın gol atıyor. Fenerbahçeli futbolcular bulmaca gibi. Bir hafta iyi, bir hafta kötü. Ya müthiş oynuyorlar, ya çok kötü. Özellikle Alper ile Dirar...