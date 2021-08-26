Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin 3 transfere ihtiyacı var

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin HJK Helsinki'yi UEFA Avrupa Ligi'nden eleyerek gruplara kalması sonrası sosyal medyadan değerlendirmelerde bulundu.

İşte Rıdvan Dilmen'in yorumları:

"Pereira'yla 7 hazırlık maçı, resmi maçlarda (4'te 4 galibiyet) hiç mağlubiyet almamasına mı? Önemli oyuncuların sakatlığına rağmen gelişen oyununa mı veya sakatlıktan dönenlerin hazır oluşuna mı? Hazırlık maçları dahil hiç geriye düşmemesine mi?

Yeni oyun düzenine rağmen hızla adapte olmasına mı? Tisserand ve Szalai 3'lü savunma için ideal sağ ve sol stoper olmasına mı? Pırıl pırıl gençlerin performansına mı? Tabii ki Pereria'nın şans vermesi ve alt yapının başarısına mı? Bence en önemli değişiklik olan coşkusuna mı?

Fenerbahçeliler için sezon başı için önemli doneler! Tabii ki geniş kadro için 3 oyuncu ihtiyacı var, sonuç ne olur bilmem ama taraftarın her daim umutlu olacağı bir sezon olacak gibi görünüyor."



