Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin neden şampiyon olamadığını açıkladı! Jose Mourinho'ya seslendi...

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kalmış durumda. 8 Ağustos Cuma günü Gaziantep FK-Galatasaray mücadelesi ile başlayacak lig öncesinde ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen kulüplerimizin son durumlarını değerlendirdi.

HT Spor ekranlarında konuşan Dilmen, Fenerbahçe'nin neden şampiyon olamadığını açıkladı.

"FENERBAHÇE, AKAN OYUNDA POZİSYON ÜRETEMİYORDU"

Geçen yıl UEFA Avrupa Ligi'nde Glasgow Rangers'a elenen Fenerbahçe'de sorumlunun Jose Mourinho olduğunu söyleyen Dilmen, sarı-lacivertlilerin akan oyunda pozisyon üretmekte zorlandığına dikkat çekti.

Lazio'ya karşı oynanan hazırlık maçında ise Fenerbahçe'nin pozisyon vermediğini belirten Dilmen, önde baskılı oyun vurgusu yaptı.

"GALATASARAY'IN ŞAMPİYON OLMASININ SEBEBİ..."

Büyük takımların topu ne kadar rakipte daha az tutarsa şampiyonluk şansının o doğrultuda arttığını da sözlerine ekleyen Dilmen, "Büyük kulüpler topu ne kadar rakipte daha az tutarsa şampiyonlukta favori olur. Galatasaray'ın uzun zamandır şampiyon olmasının sebebi bu" ifadelerini kullandı.

"YAPMASI GEREKEN..."

"Jose Mourinho'da bir değişiklik yok. Geçen yıl özellikle Glasgow Rangers maçı tamamen Mourinho'ya yazar. O vasat takıma burada elendi. Lazio maçında rakibe hemen hemen hiç pozisyon vermedi. Akan oyunda geçtiğimiz yıl pozisyon üretmekte zorlandı. İlginç bir şekilde İrfan Can Kahveci'yi oynatmıyordu, oynattığı zaman da kesiyordu. Büyük takımın yapması gereken, önde baskılı oyunu topu çok çabuk kazandı." dedi.