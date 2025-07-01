Rıdvan Dilmen Fenerbahçe yönetimine seslendi! Transfer çağrısında bulundu... Sosyal medya bunu konuşuyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir çok isimle temaslarını sürdürürken camianın sevilen isimlerinden Rıdvan Dilmen'den yönetime beklenmedik bir çağrı geldi.

"RİCA EDİYORUM..."

Dilmen, sosyal medya hesabından transferle ilgili yaptığı paylaşımda sağ ayaklı oyuncu alınmasını talep etti. Yönetime mesaj gönderen Rıdvan Dilmen "Rica ediyorum hücuma (orta saha dahil) sağ ayaklı oyuncu alın lütfen!" ifadelerini kullandı.

Dilmen'in bu paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. İşte detaylar...