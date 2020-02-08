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Rıdvan Dilmen: Fırıncıya söyleyin, Fenerbahçe'ye ekmek de vermesin

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.02.2020 22:54 | Son Güncelleme

Rıdvan Dilmen, 1-1 biten Fenerbahçe-Alanyaspor maçıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. ''Fırıncıya söyleyin, Fenerbahçe'ye ekmek de vermesin' diyen Dilmen, "Fenerbahçe'yi sistemin dışına itmeye çalışıyorlar, bunun farkındayım. Kadıköy'de bir işkence yaşandı'' ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen: Fırıncıya söyleyin, Fenerbahçe'ye ekmek de vermesin

Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan "Yüzde 100 Futbol" programında 1-1 biten Fenerbahçe-Alanyaspor maçıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte Rıdvan Dilmen'in sözleri...

Yarın Galatasaray kazanırsa üçüncülüğü 3 takım paylaşacak. Fenerbahçe altta kalacak.
Alanyaspor’a ne kadar övgüler yağdırsak azdır. Kadroları Sivas’tan iyi bence genişlik açısından bugün Fernandes bile oynamadı. Kalecisinden santraforuna kadar… Gerçi santraforu yine penaltı kaçırdı. Lunaparkta penaltı atsa iflas eder. Alanyaspor’a hak ettiği değeri verelim. Fenerbahçe, Trabzon maçından puan alamayınca buradan puan almak zorundaydı. Fazlasıyla pas hatası yapmakla geçti maç.

"ALLAH'IN TOKADI VARDIR"

Hakemler yangına körükle gidiyor. Bu söylemlerin sebebi bu. Allah'ın tokadı öyle vardır ki, sana öyle bir pozisyon getirir ki. Al sana buyur der! Mustafa Pektemek'in eli açık sekiyor, eline geliyor mu! Jailson'a penaltı değil dedim, buna da değil dedim. Ancak Jailson'a çağırıyorsan, buna niye çağırmıyorsunuz?."

"YANGINA KÖRÜKLE GİDEN HAKEMLER VAR"

Fenerbahçe’nin performansını beğenmedim ama mental olarak en tehlikeli şey; Oyuncu şampiyon olacağına inanır, başkan da 'Şampiyon olmamız engelleniyor' diyor ya, bu oyuncuda ve teknik adamda bilinçaltı yerleşir. Buna sebep olan, yangına körükle giden hakemler var. Zaten bu söylemlerin sebebi bu.

"JAILSON'U GÖRDÜNÜZ, MUSTAFA PEKTEMEK'İ GÖRMEDİNİZ"

Ben devre arasında Jailson'un pozisyonuyla ilgili 'penaltı değil' dedim. Allahın tokadı yoktur derler ya, vardır… Öyle bir pozisyon getirir ki ‘buyur’ der sana. Ben kurallarla konuşmuyorum oyun görüşü ile konuşuyorum. Mustafa Pektemek’in açık eline geldi top. Alanyaspor’un penaltısında izlemeye çağırdın, burada neden çağırmadın? Neyin iyi niyetini arayayım ben? Jailson’u gördünüz. Mustafa Pektemek’i görmediniz.

"BU HAKEM GALATASARAY-TRABZON MAÇINDA VAR'A GİDİP PENALTIYI VERMEDİ"

"Sen Serkan Tokat, Alanyaspor’un pozisyonunda ne dedin de Ümit Öztürk geldi, son dakikadaki pozisyonda ne dedin de gelmedi? Bunlardan hiçbir şey olmaz. Bazıları vardır iz bırakmazlar, bunlar iz de bırakıyor. Bu aynı hakem Galatasaray-Trabzonspor maçında uzaklaştırmak isterken Marcao diz çaktı Trabzonlu oyuncuya gitti baktı VAR’a izledi. Ne gördüyse penaltıyı vermedi.

"KADIKÖY’DE İŞKENCE YAŞANDI"

Fırıncıya söyleyin, Fenerbahçe’ye ekmek de vermesinler. Fenerbahçe’yi sistemin dışına itmeye çalışıyorlar, bunun farkındayım. Kadıköy’de bir işkence yaşandı."

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ağlama mübarek.. yaşınızı başınızı aldınız artık . yakışmıyor
Ağla ağla tarafsız rıdvan puhaa
Bundan sonra bu ligdeki her penaltida kaleciler iyice incelensin bakalim, bu ligdeki gayet nizami kurtarışı tekrarlardılar, jailsonun eline çarpan top alanyalı oyunculara farklı pozisyinalrda 2 kere çarpıyor son dakikada eline çarpmasa top ve boş kale krause ile karşı karşıya, bugün ts maçında sorlot adama taban giriyor pozisyon devam goll.
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