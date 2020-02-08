Rıdvan Dilmen: Fırıncıya söyleyin, Fenerbahçe'ye ekmek de vermesin

Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan "Yüzde 100 Futbol" programında 1-1 biten Fenerbahçe-Alanyaspor maçıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte Rıdvan Dilmen'in sözleri...

Yarın Galatasaray kazanırsa üçüncülüğü 3 takım paylaşacak. Fenerbahçe altta kalacak.

Alanyaspor’a ne kadar övgüler yağdırsak azdır. Kadroları Sivas’tan iyi bence genişlik açısından bugün Fernandes bile oynamadı. Kalecisinden santraforuna kadar… Gerçi santraforu yine penaltı kaçırdı. Lunaparkta penaltı atsa iflas eder. Alanyaspor’a hak ettiği değeri verelim. Fenerbahçe, Trabzon maçından puan alamayınca buradan puan almak zorundaydı. Fazlasıyla pas hatası yapmakla geçti maç.

"ALLAH'IN TOKADI VARDIR"

Hakemler yangına körükle gidiyor. Bu söylemlerin sebebi bu. Allah'ın tokadı öyle vardır ki, sana öyle bir pozisyon getirir ki. Al sana buyur der! Mustafa Pektemek'in eli açık sekiyor, eline geliyor mu! Jailson'a penaltı değil dedim, buna da değil dedim. Ancak Jailson'a çağırıyorsan, buna niye çağırmıyorsunuz?."

"YANGINA KÖRÜKLE GİDEN HAKEMLER VAR"

Fenerbahçe’nin performansını beğenmedim ama mental olarak en tehlikeli şey; Oyuncu şampiyon olacağına inanır, başkan da 'Şampiyon olmamız engelleniyor' diyor ya, bu oyuncuda ve teknik adamda bilinçaltı yerleşir. Buna sebep olan, yangına körükle giden hakemler var. Zaten bu söylemlerin sebebi bu.