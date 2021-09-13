Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın yeni savunmacısı Nelsson'u beğenmedi

Galatasaray, 2 farklı öne geçtiği Trabzonspor maçında sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından TRT Spor ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılıların yeni transferi Victor Nelsson'u beğenmediğini dile getirdi.

"NELSSON'U PEK BEĞENMEDİM"

Rıdvan Dilmen yaptığı yorumda, "Galatasaray emekleme sürecini, özellikle Rumen oyuncularla geçiriyor, yürüme zamanları var. Nelsson'u pek beğenmedim açıkçası. Marcao döndüğünde, sanki Marcao - Luyindama'ya dönülür. 3 stoperin birincisi Luyindama" dedi.

Victor Nelsson'un Trabzonspor maçı performansı şöyle:

Dakika: 90

Top çalma: 0

Top kaybı: 4

İsabetli pas: 34 (%89)

Uzun top isabeti: 1/3

Kazanılan ikili mücadele: 0/0

Kazanılan hava topu: 2/5

