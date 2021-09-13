Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın yeni savunmacısı Nelsson'u beğenmedi

Galatasaray, 2 farklı öne geçtiği Trabzonspor maçında sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından TRT Spor ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılıların yeni transferi Victor Nelsson'u beğenmediğini dile getirdi.
Rıdvan Dilmen yaptığı yorumda, "Galatasaray emekleme sürecini, özellikle Rumen oyuncularla geçiriyor, yürüme zamanları var. Nelsson'u pek beğenmedim açıkçası. Marcao döndüğünde, sanki Marcao - Luyindama'ya dönülür. 3 stoperin birincisi Luyindama" dedi.
Victor Nelsson'un Trabzonspor maçı performansı şöyle:
Dakika: 90
Top çalma: 0
Top kaybı: 4
İsabetli pas: 34 (%89)
Uzun top isabeti: 1/3
Kazanılan ikili mücadele: 0/0
Kazanılan hava topu: 2/5
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