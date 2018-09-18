Rıdvan Dilmen Galatasaray maçı 'BeIN Sports’ta yayınlanacak’ yorumunda bulundu

Rıdvan Dilmen, Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın Lokomotiv Moskova ile Türk Telekom Stadı’nda oynayacağı maç öncesi çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. GALATASARAY LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI HANGİ KANALDA? Dilmen, dev maçın başlamasına saatler kala yayıncı kanalın henüz açıklanmamış olması nedeniyle oluşan kafa karışıklığı için, ‘maç BeIN Sports’ta yayınlanacak’ dedi. İşte Rıdvan Dilmen’in açıklamaları: ‘Galatasaray’ın bir Şampiyonlar Ligi geleneği var’ Galatasaray’ın bir Şampiyonlar Ligi geleneği var. Avrupa Kupalarında ülkemizin en çok mücadele eden ve Uefa şampiyonu olarak çıtayı yükselten takımı. Bu anlamda tecrübeli. Galatasaray Avrupa’da bilinen, duyulan ve saygı duyulan bir kulüp. Denk bir gurp olduğu için alınacak her puan değerli. Bu grupta puan barajının çok yüksek olacağını zannetmiyorum. ‘Galatasaray, inşallah üç puanı alır’ Birinci de, sonuncu da oluruz söylemi doğru. Net favorinin olmadığı maçlar izleyeceğiz. Birincilik ve sonunculuk için şanslar aynı. Türk Telekom Stadyumu’nda olağanüstü bir taraftar olacaktır. Bu taraftar paniğe çevirmeden, coşkusunu sonuna kadar sürdürmeli. Galatasaray, inşallah üç puanı alır ve önünü açar.

‘Rakipler Galatasaray’a saygı duyuyor’ Galatasaray’ın tecrübeli bir kadrosu var. Milii takımlarında oynayan oyuncular var. Grup kurası çekildiği zaman diğer 3 takım en son torbadan Galatasaray’ın gelmesini istemezlerdi. Bu sadece kadro değil, formadan dolayı. Rakip takım sana saygı duyuyor ve çekinerek maça çıkıyor. ‘Taraftar, takımını oyunun içinde tutar’ Lokomotiv Moskova’da da uluslararası oyuncular var. Ben taraftarın rakipten çok öncelikle kendi takımına enerji verdiğini düşünüyorum. Rakip takımlar motivasyon ve konsantrasyon eksikliği yaşamaz ama taraftarın hakem etkisi de olabilir. Taraftar, takımını oyunun içinde tutar. ‘Bu bir planlama hatasıdır’ ‘Genel anlamda eşit şartlarda yarışılmıyor ancak Gomis’iniz de olsa, 21 kişilik kadronuz da olsa bu bir planlama hatasıdır. Belki hesaplarındaki alternatif oyuncularda son anda bir kaza yaşamışlardır ama Galatasaray gibi Şampiyonlar Ligi oynayacak bir takımın bu sıkıntıyı yaşamaması lazımdı.’ ‘Yayıncı sıkıntısı yok’ ‘Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray – Lokomotiv Moskova maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli değildi. Kimse kimseye sormasın, maç BeIN Sports’ta yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi'nde yayıncı sıkıntısı yok. Yayınları beIN Sports satın aldı.’