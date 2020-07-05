SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Trabzonspor maçı hakemi Cüneyt Çakır'ı eleştirdi

Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Trabzonspor maçı hakemi Cüneyt Çakır'ı eleştirdi

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.07.2020 22:26 | Son Güncelleme

Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır'ı eleştirdi.

Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Trabzonspor maçı hakemi Cüneyt Çakır'ı eleştirdi

Rıdvan Dilmen, Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynana maçın ilk yarısını değerlendirdi.

"MAÇTA HAKEM YOK"

Maçın hakemi Cüneyt Çakır'ı eleştiren ve kırmızı kart pozisyonunu yorumlayan Dilmen, "Maçta hakem yok" dedi.Feghouli'nin kırmızı kartı ve penaltı pozisyonunu yorumlayan Dilmen, "Feghouli'nin yaptığı hareket profesyonelliğine yakışmadı. Canı acıdı ama yapmaması lazım. 11'e 10 ve üstüne bir de kadro sıkıntısı yaşıyor Galatasaray. 11'e 10 da olsa Trabzonspor'un Galatasaray karşısında mutlaka 2'yi bulması lazım. 2'yi bulursa fark da olabilir." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÖzcan Deniz'in Feyza Aktan sessizliğiÖzcan Deniz'in Feyza Aktan sessizliği
İşte Foghouli'nin kaçıracağı maçlarİşte Foghouli'nin kaçıracağı maçlar
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Volkswagen, Manisa yatırımından çekildi' dedi ve...

'Volkswagen, Manisa yatırımından çekildi' dedi ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ağustos ayında açılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ağustos ayında açılacak

Terim'den F.Bahçe'yi kızdıracak hareket

Terim'den F.Bahçe'yi kızdıracak hareket

''Arda Turan hayırlı olsun''

''Arda Turan hayırlı olsun''

Ünlü teknik adam koronavirüse yakalandı

Ünlü teknik adam koronavirüse yakalandı

F.Bahçe Trabzonsporlu yıldızı transfer etti!

F.Bahçe Trabzonsporlu yıldızı transfer etti!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Fatih Terim bırakıyor mu?

Fatih Terim bırakıyor mu?

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Galatasaray'dan Max Kruse bombası!

Galatasaray'dan Max Kruse bombası!

Muslera'nın röntgen filmi paylaşıldı

Muslera'nın röntgen filmi paylaşıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Trabzonspor maçı hakemi Cüneyt Çakır'ı eleştirdi

Rıdvan Dilmen'den olay yorum! ''Maçta hakem yok''

Galatasaray-Trabzonspor maçındaki penaltı pozisyonu çok konuşuldu

VAR uyardı, Cüneyt Çakır penaltı dedi!

Galatasaray'da Feghouli hangi maçları kaçıracak?

İşte Feghouli'nin kaçıracağı maçlar

Galatasaray'da Sofiane Feghouli, kırmızı kart gördü

Feghouli kırmızı kart gördü! İşte olay pozisyon...

Galatasaray'da Saracchi, Alanyaspor maçında yok

Galatasaray'da Saracchi şoku

Fatih Terim, Trabzonspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu

''Kolay bir maç olmayacak''

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.