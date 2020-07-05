Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Trabzonspor maçı hakemi Cüneyt Çakır'ı eleştirdi

Rıdvan Dilmen, Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynana maçın ilk yarısını değerlendirdi.
Maçın hakemi Cüneyt Çakır'ı eleştiren ve kırmızı kart pozisyonunu yorumlayan Dilmen, "Maçta hakem yok" dedi.Feghouli'nin kırmızı kartı ve penaltı pozisyonunu yorumlayan Dilmen, "Feghouli'nin yaptığı hareket profesyonelliğine yakışmadı. Canı acıdı ama yapmaması lazım. 11'e 10 ve üstüne bir de kadro sıkıntısı yaşıyor Galatasaray. 11'e 10 da olsa Trabzonspor'un Galatasaray karşısında mutlaka 2'yi bulması lazım. 2'yi bulursa fark da olabilir." dedi.
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