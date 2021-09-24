Rıdvan Dilmen: İki golde de hatası var

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın deplasmanda Altay'a 2-1 yenildiği maçın ardından TRT Spor ekranlarında değerlendirmelerde bulundu. İşte Dilmen'in yorumları...

"ÇOK DA ÜMİT YOKTU"

Beşiktaşlılar en azından kaybetmeyelim, kazanırsak çok iyi diye düşünüyordu, haksız da değillerdi. Beşiktaş'ın ilk 11'ine, kulübesine baktığımızda, formda, maç fazlasıyla liderliğe de oturan Altay karşısında çok ümitli değildi Beşiktaşlılar.

"MAKSİMUM BUNU OYNAR"

Beşiktaş'ın kadrosu da maksimum bu kadar oynar. Buraya geliş süreci, sakatlıkların sebebi tartışılabilir ama bu maçın Beşiktaş adına tartışılabilecek bir şeyi yok. Bence normal bir sonuç çıktı ve Altay da oynadığı en vasat oyunlarından birini oynadı. Beşiktaş da herhalde 1,5 yıldır gördüğümüz en vasat, en kötü futbollarından birini oynadı.

"SÜRPRİZ DEĞİL"

Sürpriz olmayan bir skor, Beşiktaş'ın geçen seneki ve sezon başındaki formuna baktığımızda, Türkiye Ligi'ni uzaktan takip eden biri yurt dışında 'Aaa Beşiktaş yenilmiş' diyebilir. Sol bek Rıdvan sol öne gidiyor maçın son bölümünde, ideal kadrodan çok uzak.

"İKİ GOLDE DE N'SAKALA HATASI VAR"

Birinde pozisyon hatası, birinde top kaybıyla N'Sakala iki gole sebebiyet veren oyuncu. Bek oynayabilecek bir Atiba var, onun stoperde yerini dolduracak oyuncu yok. 3'lü oynayabilir miydi? N'Sakala'yı üçlüye çekip, Atiba, Serdar ile olabilirdi. oyunun sonundaki Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında olma ihtimali yok.

"SAKAT KADROSU ŞAMPİYONLUĞA OYNAR"

Sakatlardan oluşan kadroyu bana ver, 4-5 oyuncu daha alırım, şampiyonluk yarışının en iddialı takımlarından biri olurum, harika bir kadro çıkarırım.

"NECİP HER EVE LAZIM"

Necip'in Beşiktaş için ideal olmadığını biliyorum ama birçok teknik direktör bugünler için vazgeçmiyor. Necip bugün sağ bek olsa, en az 1 tanesini yemezdi Beşiktaş, her eve lazım. Necip'i kulübede gördüğünüzde ya da oyuna girdiğinde hayıflanmamanız gerekiyor.

"AJAX MAÇINDA ALLAH KORUSUN"

Ben Beşiktaş taraftarı olsam, giderler diye de düşünüyorum, bugün Sabiha Gökçen'e giderim. Bugün oyuncuların onlara ihtiyacı var, bu çocukların ihtiyacı var, demoralize olmamaları lazım. Veyahut yarınki antrenmana gitmeleri lazım. Çok önemli bir yurt dışı maçına gidiyorlar, Allah korusun, çok kötü bir sonuç olmasın Ajax maçında.

"JOSEF'İ ÖNDEN DİNLENDİRİRİM"

Pjanic falan çok hazır değil, klas bir oyuncu ama maç ritmini henüz bulmamıştı. Ajax maçı sonrasında, milli araya Josef de Souza'yı hafta sonu oynatmayarak başlarım, ona da büyük yük bindi.

"ALTAY'IN 7 OYUNCUSU AYNI"

Altay'ın giren oyuncularla birlikte 7 oyuncusu geçen sene final maçında vardı. Kalecisi hariç 7 tane giren çıkan oyuncular alt lig oyuncuları.



