Rıdvan Dilmen: İlk testim pozitif çıktı

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Süper Lig'in geri dönüşü, Fenerbahçe ve yabancı sınırı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. "HEPİMİZE SORUMLULUK DÜŞÜYOR" 1 Haziran'dan itibaren yeni normal ile ilgili birçok karar alındı. Bu her şey güllük gülistanlık olacak demek değil. Mesafe, maske ve temizliği unutmadan yaşantımıza devam edeceğiz. Ekonomik olarak da ayakta kalmak lazım. Yeni normale dönerken, tekrar geriye dönmemek adına hepimize sorumluluklar düşüyor. "İNŞALLAH ALNIMIZIN AKIYLA ÇIKARIZ" Rusya seyircili oynama kararı aldı, o enteresan. Hayırlısı olsun, dünya sağlığı ve ülkemiz için güzel günler gelir diye düşünüyorum. Dua edeceğiz ancak tedbirimizi de alacağız. Futbolda hedeflenen bir tarih vardı ve şimdilik kelimesi kalktı. 12 Haziran'da Allah nasip ederse ligimiz start alacak. İnşallah alnımızın akıyla çıkarız sporcusundan, aşçısına kadar. "NE OLDUĞUNU BİLMEDİĞİMİZ BİR DÜŞMAN" Bence bu sezon için seyirci olmasın, önümüzü görme açısından önemli. Risk alınacak durumda değil. Atalanta Teknik Direktörü, 62 yaşında, meğerse Mart ayında kendini karantinaya almış ve hastalığı geçirmiş. Ne olduğunu bilmediğimiz bir düşman ile karşı karşıyayız. Özellikle bilim insanlarımızın söyledikleri yönünde hareket etmemiz lazım. Biz evimizdeyiz, sporcu arkadaşlarımızın durumu böyle değil. Çok uzun süredir çalışan da, arada sekmeye uğrayan da var. Vakalar çıktı zaman zaman ama tamamen 12 Haziran'a konsantre olmuş durumdalar.

"HİKMET HOCA BENİ ARADI" Erzurum'da 11 kişi pozitif çıktı dendi, Malatya'da da çıktı 2-3 gün önce. Hikmet hoca beni aradı. dedim 'Hocam, tabii ki sağlık önemli ama bu çok yeni bir virüs'. Böyle olduğu için, dünyanın da hazırlıksız yakalandığını görüyoruz. Testlerin de değiştiğini görüyoruz. Hikmet hocaya 'Bir test daha yaptır' dedim. "MART AYINDA TESTİM POZİTİF' Ben Mart ayında test yaptırmıştım, pozitif çıktı. Kendimi karantinaya aldım, gerekli doktorları aradım, yarın bir daha test yapalım dediler, tekrar test yaptırdım, bu sefer negatif çıktı. Ben kendimi karantinaya aldım 14 gün, bir kez daha test yaptırdım, yine negatif çıktı. Test yaptırırken yanlış çıkabilir, o anda hafif bir enfeksiyon vardır, sonra olmayabilir gibi testlerin de yanılma payı var. Malatyaspor da muhtemelen küçük atlatmıştır. "İSTEMİYORLAR DEMEK DOĞRU OLMAZ" Bütün kulüplerimiz mümkün olduğunca sık test yapıyorlar. Testlerin merkezi bir şekilde yönetilmesi lazım. Oynamak istemiyorlar demek doğru olmaz. İnşallah ligi sağlıklı bir şekilde bitirirler. "FEDERASYON SÜRECİ İYİ YÖNETTİ" Kulüplerimizin 18'inin birden oynayalım demesinin nedeni ekonomi. Teknik adamlarımızdna, sporcularımızdan çok görüş alınmadı ve kulüpler ile federasyon birlikte hareket etti. Birkaç teknik adam ve oyuncudan başka kimse taşın altına elini koymadı. Süreci federasyonumuzun iyi götürdüğünü düşünüyorum.

"SAHAYA İNDİLER, TEST YAPTIRDILAR" Galatasaray'ın, Trabzon'un, Başakşehir'in kaç gündür ne kadar antrenman yaptığını bilen var mı, yok. Ligler başladığında Galatasaray ve Trabzon 45 günlük hazırlanma sürecini geçirmiş olacak. Mart ayından itibaren oynamıyorlar ama sahaya indiler, testlerini yaptırdılar. "ÇALIMBAY'IN FİKRİ DEĞİŞMEDİ" Rıza Çalımbay'ın fikri değişmedi, şeffafça söyledi. Tekrar geçmişe dönüp şu, bu oldu demek doğru değil. Bugün İstanbul'da hava güneşli, sağa sola bakın, 65 yaş üstü büyüklerimizin ne kadar mutluluk içinde çimlere yattıklarını görüyoruz. Haftalardır evlerindeler. Mecburiyet olduğu için böyle bir karar alınmış. Sporcularımız işlerini yapacak, profesyonel bu oyuncular. Belki bazı kulüplerimiz günlük seyahat yapacak. "ENTERESAN SONUÇLAR ÇIKACAKTIR" Burak Yılmaz, 2 gün önce idmana başladığını söylüyor. Bazı takımlar çok iyi hazırlanamadı. 3 kulübün, medyada haftalık 6 gündeki antrenman programını gören oldu mu? Olmadı. Ben Başakşehir'in, Galatasaray, Trabzon'un dolu dolu idman yapıp yapmadığını görmedim. Maçlarda enteresan sonuçlar çıkacağını düşünüyorum. "TEKNİK ADAM HÜNERİ ORTAYA ÇIKACAK" Teknik direktörlerin hüneri ortaya çıkacak. Oyundaki 24 kişilik kadroyu, en ekonomik kullanan hoca belli olacak. Seninle başlıyorum ama 45 dakika oyna diyecekler. Ekonomik oynayıp 90'a yayacağına, 45 oyna, sizi çıkaracağım denebilir bazı oyuncular. Adeta dakika dakika yaşamak zorundalar maçı, maçtan önce yaşamak zorundalar.

"TRABZON BU YIL TAVAN YAPTI" Trabzonspor'un şampiyonluk sayısına baktığımızda Anadolu takımı için çoktur ve zirvede hep yerini almıştır, oralardadır. Bu yıl form ve yapılanma olarak tavan yaptılar. Abdülkadir gibi arkadaşlarımız da döndü, Pereira ile uzattılar. Kulüp yöneticileri geleceğe yönlik adımlar yaparken, teknik direktörler de 20 yıldır göstermedikleri hünerleri 1.5 ayda göstermek zorunda. "AURELIO'YA SEVİNDİM" Aurelio, antrenörlük deneyimine başlamıştı. Fenerbahçe camiasının sevilen eski bir oyuncusudur. Türkçesi de iyi durumda. Hayırlısı olsun, camianın eski oyuncularından. Ben sevindim açıkçası. Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında farklı bir rekabet vardır, Aurelio Trabzon gibi deplasmanlarda en ufak bir protestoya maruz kaldığını görmedik. Hem Fenerbahçe, hem Beşiktaş, hem Trabzonspor forması giyerken böyle. "TRANSFER, MURIQI'YE GÖRE YAPILMALI" Vedat Muriqi'ye resmi bir teklif gelmiş olsa, açıklanırdı. Bu teklif gelmeyecek anlamına gelmiyor. Muriqi ve Sörloth'un hem fiziğinin hedef santrfor gibi olması, ağır, kafacı... Bu iki oyuncu Avrupa'nın her kulübünün beğenebileceği oyuncular. Harry Kane dışında çok yok. Suarez, Messi, Neymar tarzı hep oyuncular. Ben dünyada iki santrfor hayranıyırm, biri Lewandowski, biri Benzema. Vedat Muriqi ile Sörloth yerden de iyi, Fenerbahçe transfer politikasını Muriqi'ye göre yapmalı. Ona göre oyuncular almalı.