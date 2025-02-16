Rıdvan Dilmen'in Galatasaray-Fenerbahçe maçı iddiası Türk futbolunu karıştıracak! "Kendi paranızla getirin demeyi düşünüyorlar"

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için flaş bir iddia ortaya atıldı. Mücadeleyi yönetecek hakemi kendince söyleyen Dilmen, bundan sonraki TFF'nin planını da paylaştı.
Dilmen, "Ortam bu durumdayken derbiye yabancı hakem gelmeme ihtimali yok. Derbinin hakemi yüzde 1 milyon yabancı hakem olacak. Bence federasyon ismi de belirlemiştir. VAR'ı da belirlemiştir. Şu anda bence bellidir." dedi.
Dilmen, "Şimdi duyum kısmını söyleyeyim bu kısım dışında. Diğer maçlar için federasyondan bir yazı gönderip kulüplere, kendi paranızla getirin demeyi düşünüyorlar." ifadelerini kullandı. Rıdvan Dilmen'in bu sözleri kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.
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