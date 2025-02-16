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Rıdvan Dilmen'in Galatasaray-Fenerbahçe maçı iddiası Türk futbolunu karıştıracak! "Kendi paranızla getirin demeyi düşünüyorlar"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
16.02.2025 21:54
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Rıdvan Dilmen ortalığı karıştıracak bir iddiada bulundu. Yabancı hakem sesleri her geçen gün yükselirken, federasyonun içinden duyum aldığını söyleyen Dilmen, TFF'nin kafasındaki planı açıkladı.

Rıdvan Dilmen'in Galatasaray-Fenerbahçe maçı iddiası Türk futbolunu karıştıracak! "Kendi paranızla getirin demeyi düşünüyorlar"

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için flaş bir iddia ortaya atıldı. Mücadeleyi yönetecek hakemi kendince söyleyen Dilmen, bundan sonraki TFF'nin planını da paylaştı.

"DERBİNİN HAKEMİ YÜZDE 1 MİLYON YABANCI HAKEM OLACAK"

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Dilmen, "Ortam bu durumdayken derbiye yabancı hakem gelmeme ihtimali yok. Derbinin hakemi yüzde 1 milyon yabancı hakem olacak. Bence federasyon ismi de belirlemiştir. VAR'ı da belirlemiştir. Şu anda bence bellidir." dedi.

"KENDİ PARANIZLA GETİRİN DEMEYİ DÜŞÜNÜYORLAR"

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Dilmen, "Şimdi duyum kısmını söyleyeyim bu kısım dışında. Diğer maçlar için federasyondan bir yazı gönderip kulüplere, kendi paranızla getirin demeyi düşünüyorlar." ifadelerini kullandı. Rıdvan Dilmen'in bu sözleri kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

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