Rıdvan Dilmen'in iddiaları yine gündeme bomba gibi düştü! ''Şirin gözükmek için bu maça atadılar''

Rıdvan Dilmen'den dün oynanan maçın hakemi Zorbay Küçük hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. İşte Rıdvan Dilmen'in sözleri...
“Bir önceki sezondaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi Zorbay Küçük'ü yine bu maça atadılar. O da yetmedi, bir önceki maçın VAR hakemi Mete Kalkavan'ı Trabzonspor'a şirin gözükmek ve Fenerbahçelilerin de gözünün içerisine sokarcasına bu maça atadılar!”
"Üşenmedim baktım, Uğurcan 17 saniyede falan atıyordu kale vuruşlarını. 90+8'de gördü sarı kartı. Daha 5. dakikada uyarıyordu hakem Uğurcan'ı. Türkiye'de futbolun iklimi bu."