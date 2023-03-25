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Rıdvan Dilmen'in sözleri üzerine UEFA harekete geçti! TFF'den savunma bile istedi iddiası...

25.03.2023 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Büyükekşi’den önce TFF başkanlığına adaylığı koyduğu söylenen Rıdvan Dilmen'in iddiaları sonrası UEFA harekete geçti. TV yorumculuğu yapan Rıdvan Dilmen'in hakemler hakkında söyledikleri sosyal medyada gündem olmuştu.

Rıdvan Dilmen'in sözleri üzerine UEFA harekete geçti! TFF'den savunma bile istedi iddiası...

Rıdvan Dilmen'in ortaya attığı iddia sonrası UEFA harekete geçti. TFF'den savunma bile isteyen UEFA, sonrasında savunmayı yeterli buldu ve olay büyümedi.

"ŞİKE YAPAN 4 HAKEMİ TESPİT ETTİ"

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Dilmen; “Serdar Tatlı VAR kayıtlarını dinleyip şike yapan 4 hakemi tespit etti. Ama o günkü TFF başkanı (Nihat Özdemir) ve bazı TFF yöneticileri uzaklaştırılmalarına izin vermedi. UEFA bizi mahveder dendi. Şimdi gündemde olan hakemler o hakemlerdi” iddiasını ortaya atmıştı.

UEFA'DAN TFF'YE SAVUNMA

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UEFA, Rıdvan Dilmen’in bu sözleri üzerine TFF’den bilgi talep etti. Yapılan savunma yeterli bulununca UEFA, Türkiye'ye müfettiş göndermekten vazgeçti. Fakat Rıdvan Dilmen'in yakın çevresine yaptığı konuşmada olayın tam anlamıyla kapanmadığı iddia edildi.


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