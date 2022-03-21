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Rıdvan Dilmen'in sözlerine tepkiler çığ gibi! ''Utanmıyor mu?''

21.03.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rıdvan Dilmen'in sözlerine tepki yağıyor... 23 Eylül 2021 tarihinde Fenerbahçeli Miguel Crespo hakkında sözleri tekrar akıllara geldi. Ünlü futbol yorumcusu, 23 Eylül tarihinde Crespo'yla ilgili “Miguel Crespo, Michael Frey'in orta sahası. Kalitede bir sorun var gibi. Fenerbahçe'de ilk 11'de oynayabilecek bir kumaşı yok” ifadelerini kullanmıştı.

Rıdvan Dilmen'in sözlerine tepkiler çığ gibi! ''Utanmıyor mu?''

Fenerbahçeli taraftarlar, Rıdvan Dilmen'e ilk kez tepki gösteriyor... Taraftarlar, Rıdvan Dilmen'in 6 ay önce söylediği sözleri hatırlatıp ünlü yorumcuya tepki gösterdiği. Sarı-Lacivertlilerde son dönemin parlayan yıldızı Miguel Crespo için Rıdvan Dilmen'in 23 Eylül 2021 tarihinde sarf ettiği sözler yeniden gündem oldu.

RIDVAN DİLMEN'İN CRESPO SÖZLERİ TEKRAR GÜNDEMDE

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Fenerbahçe 'nin Konyaspor 'u 2-1 mağlup ettiği maçta da takımın en iyilerinden olan Crespo için Rıdvan Dilmen'in "Miguel Crespo, Michael Frey'in orta sahası. Kalitede bir sorun var gibi. Fenerbahçe'de ilk 11'de oynayabilecek bir kumaşı yok" sözleri taraftarlarca yeniden gündeme getirildi.

İşte Fenerbahçeli taraftarların Rıdvan Dilmen sözleri:

-Rıdvan Dilmen, oyuncunun kalitesini bilmeden böyle yorum yapmaya utanmıyor mu?

-Sayın Rıdvan Dilmen, Frey'in orta sahası bu yetenek yok demişti. Ligi açık ara en iyi orta sahalarından biri ama şu an yazık bilip bilmeden yorum yapmak.

-Rıdvan Dilmen, Frey'in yorumcu hali.

-Rıdvan Dilmen Ozan Tufan'ın yorumcu olanı. Futbolcu yorumlayacak kumaşı yok.

-Crespo için Frey benzetmesi yapan Rıdvan Dilmen kıyıda köşede utanıyor mu acaba?


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Rıdvan Dilmen Fenerbahçe Futbol Kulübü
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